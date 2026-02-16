Furie la Hollywood, după lansarea unei aplicații chinezești care generează imagini cu actori. Aplicația, creată de ByteDance

Acestea spun că aplicația Seedance 2.0 încalcă „în mod flagrant” drepturile de autor și utilizează imaginea actorilor și a altor persoane fără permisiune.

Potrivit Associated Press, Seedance 2.0, care este disponibilă doar în China pentru moment, permite utilizatorilor să genereze videoclipuri AI de înaltă calitate folosind simple instrucțiuni textuale. Instrumentul a fost rapid condamnat de industria cinematografică și de televiziune.

Asociația Motion Picture Association a transmis că Seedance 2.0 „s-a angajat în utilizarea neautorizată a operelor protejate prin drepturi de autor din SUA la scară largă”.

„Prin lansarea unui serviciu care funcționează fără măsuri de protecție semnificative împotriva încălcării drepturilor de autor, ByteDance ignoră legea bine stabilită privind drepturile de autor, care protejează drepturile creatorilor și susține milioane de locuri de muncă americane. ByteDance ar trebui să înceteze imediat activitatea sa de încălcare a drepturilor de autor”, a declarat Charles Rivkin, președinte și director executiv al MPA, într-un comunicat.

Scenaristul Rhett Rheese, care a scris scenariile filmelor „Deadpool”, a afirmat săptămâna trecută pe X că „nu-mi place să o spun. Probabil că pentru noi s-a terminat”.

Postarea sa a fost o reacție la postarea regizorului irlandez Ruairí Robinson, care a publicat un videoclip Seedance 2.0 în care versiunile AI ale lui Tom Cruise și Brad Pitt se luptă într-un deșert post-apocaliptic.



