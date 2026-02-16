Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Furie la Hollywood, după lansarea unei aplicații chinezești care generează imagini cu actori. Aplicația, creată de ByteDance

SHOW-BUZZ
60184211
StirilePROTV

O nouă aplicație care generează clipuri video cu ajutorul inteligenței artificiale, creată de ByteDance, compania din Beijing care a inventat TikTok, atrage furia organizațiilor de la Hollywood.

autor
Cristian Matei

Acestea spun că aplicația Seedance 2.0 încalcă „în mod flagrant” drepturile de autor și utilizează imaginea actorilor și a altor persoane fără permisiune.

Potrivit Associated Press, Seedance 2.0, care este disponibilă doar în China pentru moment, permite utilizatorilor să genereze videoclipuri AI de înaltă calitate folosind simple instrucțiuni textuale. Instrumentul a fost rapid condamnat de industria cinematografică și de televiziune.

Asociația Motion Picture Association a transmis că Seedance 2.0 „s-a angajat în utilizarea neautorizată a operelor protejate prin drepturi de autor din SUA la scară largă”.

„Prin lansarea unui serviciu care funcționează fără măsuri de protecție semnificative împotriva încălcării drepturilor de autor, ByteDance ignoră legea bine stabilită privind drepturile de autor, care protejează drepturile creatorilor și susține milioane de locuri de muncă americane. ByteDance ar trebui să înceteze imediat activitatea sa de încălcare a drepturilor de autor”, a declarat Charles Rivkin, președinte și director executiv al MPA, într-un comunicat.

Citește și
Rihanna a fost în centrul atenției la show-ul de modă al partenerului său. Ținuta i-a provocat un mic incident vestimentar
Rihanna a fost în centrul atenției la show-ul de modă al partenerului său. Ținuta i-a provocat un mic incident vestimentar

Scenaristul Rhett Rheese, care a scris scenariile filmelor „Deadpool”, a afirmat săptămâna trecută pe X că „nu-mi place să o spun. Probabil că pentru noi s-a terminat”.

Postarea sa a fost o reacție la postarea regizorului irlandez Ruairí Robinson, care a publicat un videoclip Seedance 2.0 în care versiunile AI ale lui Tom Cruise și Brad Pitt se luptă într-un deșert post-apocaliptic.


Sindicatul actorilor SAG-AFTRA a declarat vineri că „susține studiourile în condamnarea încălcării flagrante” permisă de Seedance 2.0.

„Încălcarea include utilizarea neautorizată a vocilor și a imaginii membrilor noștri. Acest lucru este inacceptabil și subminează capacitatea talentului uman de a-și câștiga existența”, a declarat SAG-AFTRA într-un comunicat.

„Seedance 2.0 ignoră legea, etica, standardele industriei și principiile de bază ale consimțământului. Dezvoltarea responsabilă a AI necesită responsabilitate, iar aceasta este inexistentă în acest caz.”

ByteDance a transmis duminică într-un comunicat că respectă drepturile de proprietate intelectuală.

„Am auzit preocupările legate de Seedance 2.0. Luăm măsuri pentru a consolida măsurile de protecție actuale, în timp ce lucrăm pentru a preveni utilizarea neautorizată a proprietății intelectuale și a imaginii de către utilizatori”, a precizat compania.

Vedetele ProTV au încercat să depisteze ce videoclipuri sunt generate de AI. Ce au răspuns chefii, prezentatorii și actorii

Sursa: Associated Press

Etichete: aplicatie, China, inteligenta artificiala, actori, hollywood,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Citește și...
Ministrul Culturii, Andras Demeter, înregistrat în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia | VIDEO
Cultura
Ministrul Culturii, Andras Demeter, înregistrat în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia | VIDEO

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a fost înregistrat marți în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București. Demnitarul UDMR se afla chiar în mijlocul lor, afișând ostentativ o atitudine sfidătoare.  

Nominalizările pentru premiile Globurile de Aur au fost anunțate. Ce filme și actori sunt pe lista favorită a Hollywood-ului
Stiri Mondene
Nominalizările pentru premiile Globurile de Aur au fost anunțate. Ce filme și actori sunt pe lista favorită a Hollywood-ului

Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur, primele distincții importante de la Hollywood.

Vedetele ProTV au încercat să depisteze ce videoclipuri sunt generate de AI. Ce au răspuns chefii, prezentatorii și actorii
iLikeIT
Vedetele ProTV au încercat să depisteze ce videoclipuri sunt generate de AI. Ce au răspuns chefii, prezentatorii și actorii

Clipurile generate de inteligența artificială sunt astăzi atât de convingătoare, că abia le poți depista.

Recomandări
Tensiuni în Guvern. Ilie Bolojan a convocat ședința coaliției. Trei miniștri PSD refuză să avizeze măsurile de reformă
Stiri Politice
Tensiuni în Guvern. Ilie Bolojan a convocat ședința coaliției. Trei miniștri PSD refuză să avizeze măsurile de reformă

Premierul Ilie Bolojan a convocat pentru astăzi, la Palatul Victoria, de la ora 13.00, o ședință a liderilor coaliției guvernamentale, după ce trei miniștri ai PSD au anunțat că nu vor semna ordonanţa privind reforma administraţiei.

Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
Stiri Sport
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”

Irina Bulmaga, top 51 mondial la șah, a dezvăluit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro fața nevăzută a șahului: sacrificii uriașe, turnee internaționale și o luptă pentru supraviețuire financiară în România.

Se întorc ninsorile. ANM anunță strat de zăpadă de 30 de centimetri. Frig, ninsori și viscol în aproape jumătate de țară
Vremea
Se întorc ninsorile. ANM anunță strat de zăpadă de 30 de centimetri. Frig, ninsori și viscol în aproape jumătate de țară

Meteorologii avertizează că, începând de luni, 16 februarie, temperaturile vor scădea semnificativ în sudul și sud-estul țării. De marți se vor extinde precipitațiile mixte, iar noaptea de marți spre miercuri va aduce ninsori abundente și vânt puternic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Februarie 2026

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ultima șansă pentru Coman: „Un scenariu foarte complicat“

Sport

Daniel Pancu, avertisment înainte de Hermannstadt - CFR Cluj. Ce a spus despre play-off