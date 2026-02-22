Sunt spații special amenajate, în care oamenii pot veni să distrugă tot felul de obiecte. Iar în topul preferințelor se numără... televizorul.

Înainte de a intra în camera furiei, clienții se echipează corespunzător, astfel încât să nu se rănească. Apoi, decid care e unealtă cu care vor sparge tot ce au la dispoziție. Au de ales între un ciocan, un baros și o bâtă de baseball.

Aidan Șaban, administratorul camerei de furie: „Clienții aleg să vină aici din pricina faptului că s-au plictisit de ieșirile clasice în oraș, de ieșirile la cafea sau de ieșirile la film și vor să încerce și o experiență nouă, e experiență mai atipică.”

Există un top al preferințelor și în ceea ce privește obiectele care urmează să fie sparte. Televizorul, imprimanta și cuptorul cu microunde ocupă primele locuri.

Aidan Șaban, administratorul camerei de furie: „Unii clienți își aleg ei ce vor să spargă. Avem de exemplu din domeniul IT și ei ne specifică ce vor să spargă. Cu siguranță cel mai cerut obiect de la noi este televizorul cu tub, cel care face implozie, care are un impact major și asupra clientului și asupra fericirii acestuia.”

Cei care au vrut să treacă la alt nivel, au încercat să distrugă... o mașină.

Specialiștii sunt de acord că o astfel de activitate poate fi o formă de eliberare a emoțiilor negative - însă doar pe moment. Pe termen lung, câteva zeci de minute într-o cameră a furiei nu pot înlocui terapia.

Geta Udrea, psiholog, psihoterapeut: „Camerele furiei nu promovează, ci oferă o experiență recreativă controlată. Din punct de vedere psihologic, o cameră a furiei este un spațiu unde oamenii își exprimă simbolic furia. Pentru unii această experiență funcționează, dar funcționează ca o descărcare emoțională temporară”

Pentru aproximativ o jumătate de oră petrecută într-un „rage room”, prețurile încep de la 50 de lei.