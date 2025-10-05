Expoziție internațională de pisici, la Iași. Sute de feline din 21 de rase și-au etalat frumusețea

Sute de pisici au clipit, au tors leneș sau au miorlăit și au atras toate privirile la o expoziție de profil organizată în Iași.

De la puișori jucăuși, ori somnoroși până la campioni și campioane cu zeci de premii, felinele grațioase au fost în centrul atenției.

O pisicuță albă și pufoasă, cu chef de joacă, are doar trei luni. Părinții ei din rasa Chinchilla Silver au câștigat mai multe concursuri. Tot aici era și Beth. Este din rasa Maine Coon și are trei ani. Aspectul sălbatic i-a adus deja un premiu la Iași.

Valentina Abuhnoaiei, expozant: „Este campion la juniori și i-am deschis titlurile pentru adulți”.

Peste 200 de pisici din 21 de rase venite din 8 țări și-au etalat frumusețea și eleganța în cadrul expoziției. Cei din juriu le-au examinat cu atenție.

Alexandru Elian, organizator: „Punctează cât de aproape este pisica respectivă de standardul ideal al rasei sale și punctează temperamental, pisica trebuie să fie relaxată și obișnuită cu posibilitatea să fie manipulată, să aibă lumea în jur, să se joace în public”.

Vizitatorii, în special copiii, au fost fascinați de micile vedete cu blăniță. Expoziția de la Iași rămâne deschisă în acest weekend.

