Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

Stiri Justitie
17-10-2025 | 21:06
emil ganj

Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că şi-a ucis şi incendiat concubina, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni.

autor
Claudia Alionescu

Emil Gânj mai este cercetat și pentru distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie.

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a informat, vineri, că la data de 16 octombrie un procuror din cadrul instituţiei a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv şi în lipsă, a inculpatului G.E., cercetat pentru omor calificat (cu premeditare şi de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor), distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

arestat
Fost complice al criminalului căutat Emil Gânj, adus în țară din Germania pentru executarea unei pedepse cu închisoarea

Filmul tragediei

Probele administrate au relevat că, în 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, persoană condamnată anterior definitiv pentru omor, încălcând ordinul de protecţie emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, a premeditat fapta, înarmându-se cu un topor şi mergând la locuinţa acesteia. Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a pătruns fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc. Incendiul s-a propagat şi la alte bunuri din incinta imobilului, existând risc de extindere la alte bunuri din curtea respectivă şi la imobilul învecinat, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul s-a sustras urmăririi penale, dispunându-se arestarea preventivă în lipsa sa, iar în prezent acesta este dat în urmărire generală.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Mureş.

La mijlocul lunii iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a înaintat Tribunalului Mureş propunerea de arestare în lipsă în cazul lui Emil Gânj (corectat din „enil Gânj”), propunere acceptată de către magistraţi.

Presupusul criminal a fost căutat săptămâni în şir de forţe impresionante de poliţişti.

Până acum, au fost audiaţi mai mulţi apropiaţi ai acestuia şi au avut loc mai multe descinderi la rude sau prieteni ai săi.

Istoricul lui Emil Gânj

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat, iar acum este suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.

Recompensă pentru livrarea de informații

În vară, Poliţia a anunţat că a pregătit şi o recompensă de 5.000 de euro pentru persoanele care oferă informaţii ce ar putea duce la prinderea lui Emil Gânj. Demersul nu a avut succesul scontat, poliţiştii fiind uneori conduşi pe piste false.

