„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Un apel la 112 care anunța că Emil Gânj ar fi fost văzut în grădina unei gospodării a pus din nou polițiștii pe jar într-o localitate din județul Mureș.

A fost mobilizare inclusiv cu câini de urmă, iar individul a fost căutat peste tot. Au trecut mai bine de cinci săptămâni de când Emil Gânj și-a ucis fosta iubită, i-a incendiat casa, apoi a dispărut. Deja este dat în urmărire internațională.

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din localitatea Șăulia a sunat la 112, luni dimineața, după ce, susține el, l-ar fi văzut chiar în curtea lui, pe Emil Gânj - cel mai căutat infractor din România. Tânărul era singur acasă, iar o dată anunțați, părinții lui au venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat.

„S-o uitat pe geam și s-o dus, o fugit, așa zice copilul. Eu știu de ce o venit, cred că aici a nimerit și el, să caute de mâncare”, a spus tatăl băiatului.

Vecină: „El o zis că i-o bătut la fereastră, eu cred că o visat copilul, o trecut cam multă vreme și să fie acu aici, atât de aproape”.

Localitatea în care ar fi fost văzut Emil Gânj, se află la doar câțiva kilometri de locul unde s-a produs crima oribilă, în urmă cu mai bine de cinci săptămâni.

Imediat după anunțul făcut la 112, locul a fost împânzit de forțele de ordine. Polițiștii au periat zona în jurul casei și au cercetat lanul de porumb cu ajutorul câinilor de urmă.

Localnicii spun că sunt speriați și nu mai au liniște.

Vecin: „Omul ăsta e atât de periculos că nu-ți dai seama, e periculos, foarte periculos. Sunt case multe unde românii au murit și sunt goale și el se poate ascunde acolo oriunde”.

În tot acest timp, bunica tinerei omorâte spune că a dat întâmplător peste o secure în grădina unei vecine. Imediat a sunat poliția, de teamă să nu fie arma crimei.

Bunica victimei: „O secure o fost apoi nu știu, e aia nu e aia, dar e o secure cu fix așa cum era în rucsac la el”.

Tânărul care a sunat la 112 a fost dus la audieri. Până acum, polițiștii nu au putut confirma indiciile sesizate de el.

