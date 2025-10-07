Emil Gânj a fost plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați criminali de pe lista Europol.

Autoritățile din țara noastră încearcă de trei luni să îi dea de urmă, însă fără niciun rezultat. Iar Poliția oferă o recompensă de 5.000 de euro celor care pot da orice informație despre el.

Pe site-ul Europol au fost postate mai multe fotografii, detalii despre identificarea lui Gânj, dar și avertizarea că individul este considerat extrem de periculos.

În tot acest timp, autoritățile de la noi încearcă să verifice toate pistele care ar putea să ofere noi indicii despre locul unde s-ar putea ascunde. În județul Mureș încă se fac filtre.

Bărbat: „Bine ar fi să-l găsească. Bine ar fi și pentru poliție, să nu mai umble atâta...”

Bărbat: „Mă oprește cam des. A doua zi mă oprește... să-l caute, noi nu-i oprim. Ăla stă, poate să facă oricând o crimă, ceva, și nu-l ia nimeni la răspundere.”

Căutările au fost extinse în mai multe județe de la noi și au fost verificate casele abandonate ori alte locuri în care Emil Gânj s-ar putea afla.

Familia victimei este păzită de polițiști

Familia tinerei ucise cu brutalitate este păzită și acum de către oamenii legii. Vecinilor le este teamă că bărbatul se va întoarce și va comite o nouă faptă.

Vecină: „Eu cred că cineva îi ține spatele, că dacă nu i-ar ține spatele, cred că s-ar ajunge la mal. Noi toți de aici ne temem. Este foarte periculos, undeva este și e protejat.”

Magistrații Tribunalului Mureș au emis pe numele lui Emil Gânj un mandat european de arestare pentru răpire, omor calificat și distrugere prin incendiere.

