Emil Gânj a fost plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

Stiri actuale
07-10-2025 | 17:22
×
Codul embed a fost copiat

Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați criminali de pe lista Europol.

autor
Reka Bereczki

Autoritățile din țara noastră încearcă de trei luni să îi dea de urmă, însă fără niciun rezultat. Iar Poliția oferă o recompensă de 5.000 de euro celor care pot da orice informație despre el.

Pe site-ul Europol au fost postate mai multe fotografii, detalii despre identificarea lui Gânj, dar și avertizarea că individul este considerat extrem de periculos.

În tot acest timp, autoritățile de la noi încearcă să verifice toate pistele care ar putea să ofere noi indicii despre locul unde s-ar putea ascunde. În județul Mureș încă se fac filtre.

Bărbat: „Bine ar fi să-l găsească. Bine ar fi și pentru poliție, să nu mai umble atâta...”

Citește și
emil ganj
Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria

Bărbat: „Mă oprește cam des. A doua zi mă oprește... să-l caute, noi nu-i oprim. Ăla stă, poate să facă oricând o crimă, ceva, și nu-l ia nimeni la răspundere.”

Căutările au fost extinse în mai multe județe de la noi și au fost verificate casele abandonate ori alte locuri în care Emil Gânj s-ar putea afla.

Familia victimei este păzită de polițiști

Familia tinerei ucise cu brutalitate este păzită și acum de către oamenii legii. Vecinilor le este teamă că bărbatul se va întoarce și va comite o nouă faptă.

Vecină: „Eu cred că cineva îi ține spatele, că dacă nu i-ar ține spatele, cred că s-ar ajunge la mal. Noi toți de aici ne temem. Este foarte periculos, undeva este și e protejat.”

Magistrații Tribunalului Mureș au emis pe numele lui Emil Gânj un mandat european de arestare pentru răpire, omor calificat și distrugere prin incendiere.

Măsuri dispuse de IGSU în contextul avertizărilor meteorologice

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, mures, europol, Emil Gânj,

Dată publicare: 07-10-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Fost complice al criminalului căutat Emil Gânj, adus în țară din Germania pentru executarea unei pedepse cu închisoarea
Stiri actuale
Fost complice al criminalului căutat Emil Gânj, adus în țară din Germania pentru executarea unei pedepse cu închisoarea

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunţat, vineri, că urmează să fie adus în ţară un bărbat de 34 de ani din judeţul Mureş, urmărit internaţional după ce a fost condamnat la infracţiuni la regimul rutier. 

Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria
Stiri actuale
Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria

La două luni după crima comisă de Emil Gânj, aflat și acum în libertate, trei polițiști din Mureș sunt anchetați de superiori pentru că nu și-ar fi respectat sarcinile de serviciu.  

Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți
Stiri actuale
Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți

Un cetățean român urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și influențarea martorilor, a fost prins în Germania în cadrul operațiunilor pentru capturarea criminalului Emil Gânj.

„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj
Stiri actuale
„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Un apel la 112 care anunța că Emil Gânj ar fi fost văzut în grădina unei gospodării a pus din nou polițiștii pe jar într-o localitate din județul Mureș.

Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună
Stiri actuale
Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună

De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Iar poliția, deși l-a dat în urmărire internațională, nu are niciun indiciu.  

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București

Alertă în sudul țării. Ciclonul Barbara a ajuns deasupra României. Școlile se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Astăzi, după ora 21, Capitala și cinci județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale.

Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă
Stiri actuale
Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă

Directorul interimar al DSP Iași, dr. Liviu Stafie, a confirmat marți că o a doua probă, prelevată de pe mâna unei asistente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, a ieșit pozitivă pentru bacteria Serratia marcescens.

PNL nu va vota proiecte PSD care modifică măsurile Guvernului: ”Premierul ne-a explicat că trebuie să respectăm înţelegerea”
Stiri Politice
PNL nu va vota proiecte PSD care modifică măsurile Guvernului: ”Premierul ne-a explicat că trebuie să respectăm înţelegerea”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat că liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind eliminarea CASS pentru mame şi veterani, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Octombrie 2025

48:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28