Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți

Un cetățean român urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și influențarea martorilor, a fost prins în Germania în cadrul operațiunilor pentru capturarea criminalului Emil Gânj.

Arestarea a avut loc prin cooperarea internațională între autoritățile române și germane.

Inspectoratul General al Poliției Române a informat sâmbătă că, în urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Liviu Ilie Sălăgean (colaj foto dreapta) a fost prins cu o zi în urmă în orașul Karlsruhe, în vederea predării către România.

Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA - Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden.

Politia Romana

Două mandate europene de arestare

Conform comunicatului IGPR, acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.

Prima condamnare se referă la perioada 2 septembrie - 27 septembrie 2020, când a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de doi ani și 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de doi ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).

Intimidarea martorilor

Pe 17 iulie 2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, individul fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor.

În fapt, în ziua de 14 noiembrie 2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis.

Legătura cu crima din 2011

Sălăgean a fost condamnat în trecut pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor, săvârșită în anul 2011 împreună cu urmăritul Emil Gânj. Această conexiune explică de ce a fost localizat în cadrul operațiunilor de căutare a criminalului Gânj.

Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România, a precizat IGPR.

Emil Gânj, căutat de o lună și jumătate

De aproape o lună și jumătate, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Iar poliția, deși l-a dat în urmărire internațională, nu are niciun indiciu. Anchetatorii au proiectat pozele cu individul deosebit de periculos pe un imens panou publicitar din centrul orașului Târgu Mureș. Oamenii sunt îndemnați să sune la 112 dacă îl văd pe acest om, bănuit că și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat locuința. Oamenii legii au cerut ca portretul suspectului de crimă să apară într-una din cele mai aglomerate intersecții din oraș.

De mai bine de șase săptămâni se fac căutări în județele Mureș, Cluj și Bistrița Năsăud. Până acum au fost mobilizați sute de polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice, însă nici urmă de suspect. Anchetatorii iau în calcul ca fugarul să fi părăsit România. S-au făcut deja căutări în Ungaria și Germania.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













