La Clubul de Criminalistică, exact ca în filmele cu polițiști, caută indicii, analizează probe și încearcă să rezolve cazuri desprinse din realitate. Atenția la detalii este esențială.

În acest scenariu, doi indivizi susțin că au fost bătuți și jefuiți pentru o sumă mare de bani. Anchetatorii amatori, echipați ca într-un caz real, încearcă să afle dacă povestea se confirmă. Fiecare probă este analizată atent.

De la amprente și urme biologice până la identificarea unor substanțe suspecte, tinerii învață că este nevoie de răbdare, logică, dar mai ales dovezi.

Băiat: „Îmi pune mintea la contribuție. Mă ajută la școală, deoarece pot fi mult mai atent la ore, pot să fac puzzle-urile sau exercițiile mult mai repede.”

Băiat: „Doamna ne dă tot felul de cazuri interesante și, apoi, noi le rezolvăm și, la final, facem și cu Judecătoria.”

Clubul de Criminalistică atrage inclusiv elevi care vor o carieră în domeniu.

Denisa Andrii, voluntară: „Mi-aș dori să fiu ori avocat, ori procuror. Mi-a dezvoltat foarte mult gândirea critică, sunt mult mai hotărâtă, mult mai extrovertită.”

Irina Obrocea, fondator Clubul de Criminalistică Iași: „Aceasta este vârsta ideală la care ei sunt curioși, vor să descopere, vor să fie detectivi, vor să fie în pielea unor criminaliști. Devin mult mai atenți la detalii, își dezvoltă spiritul de observație, înțeleg că lucrurile nu sunt așa de simple cum par, învață să discearnă adevărul de minciună.”

Cursurile se desfășoară, la final de săptămână, la Facultatea de Inginerie Chimică de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași.