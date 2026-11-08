Motivul? Voia să-și păstreze locul la coadă pentru a cumpăra noile cărți de colecție Pokémon, lansate vineri, relatează NBC News.

Incidentul s-a petrecut în Charleston, în cartierul West Ashley. Polițiștii au fost alertați în jurul orei 2:30, după ce au primit o sesizare privind prezența unui copil nesupravegheat în fața magazinului Target.

Ajunși la fața locului, agenții au găsit-o pe fetiță singură. Tatăl acesteia a fost identificat drept John-Michael Dooley, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Johns Island, Carolina de Sud.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți clienți se adunaseră în fața magazinului încă din timpul nopții, pentru a fi printre primii care cumpără cea mai recentă colecție de cărți Pokémon.

Ce l-a determinat să-și lase copilul singur

Noua extensie a jocului de cărți de colecție Pokémon, intitulată „Mega Evolution — Delta Reign”, a fost lansată vineri și a atras numeroși pasionați.

Franciza japoneză, cunoscută la nivel mondial de câteva decenii, a început ca un joc video destinat copiilor și are în centru creaturi fictive pe care jucătorii le colecționează, le antrenează și le pun să lupte. Pachetele de cărți se vând cu prețuri începând de la aproximativ 5 dolari.

Poliția nu a precizat dacă bărbatul intenționa să cumpere cărțile pentru el sau pentru fiica sa.

Potrivit declarațiilor martorilor, Dooley i-a oferit fetiței o pernă și o pătură, apoi a lăsat-o să doarmă în fața magazinului, la coadă, cândva după ora 1:00.

După aproximativ o oră, timp în care bărbatul nu a revenit, clienții au devenit îngrijorați și au sunat la poliție.

Când s-a întors la magazin, Dooley a fost recunoscut de martori și arestat de agenți. Conform comunicatului poliției, bărbatul a recunoscut că plecase acasă, lăsându-și fiica nesupravegheată, pentru a nu-și pierde locul la coadă.

Fetița a fost preluată de serviciile sociale

Din fericire, copilul nu a suferit răni. Autoritățile au decis însă plasarea acesteia în custodie de protecție de urgență, sub responsabilitatea Departamentului de Servicii Sociale din Carolina de Sud.

John-Michael Dooley a fost pus sub acuzare pentru comportament ilegal față de un minor și este deținut în Centrul de Detenție Al Cannon.