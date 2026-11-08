Potrivit unui studiu recent, a ajuns să fie a doua temere, după cancer.

„Mă descurc foarte bine sub stres, dar uneori las stresul să se descurce el cu mine”.

Deși se știe că românul poate face haz din necaz în orice situație, grijile zilnice ne dau multora bătăi de cap. Așa ca nu e de mirare că stresul a devenit una dintre cele mai mari îngrijorări când vine vorba de sănătate.

Un studiu recent, realizat în 32 de țări și la care au răspuns inclusiv 500 de români, arată că este a doua preocupare medicală, după cancer.

Ionela Stoicov, asistent universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: „Oamenii au început să simtă că presiunea este din ce în ce mai mare asupra lor și este o presiune care vine din exterior și nu este în controlul lor”.

Ca să mai scape de griji, unii oameni încearcă să se deconecteze prin sport, alții aleg plimbările ori timpul petrecut cu cei dragi.

„Stresul este ca drobul de sare”

Bărbat: „Cred că somnul ajută destul de mult".

Tânără: „Tind să fac foarte multe exerciții de respirație, de obicei seara și dimineața, și poate în timpul zilei ceva meditație”.

Specialiștii atrag atenția că stresul devine o problemă atunci când se transformă într-o stare permanentă.

Mihai Grecu, medic șef UPU SMURD: „Stresul este ca drobul cu sare. El există și, într-o anumită proporție, el are chiar efecte benefice, pentru că te mobilizează să încerci să faci față unor situații cu care te confrunți. În forma lui cronică poate să provoace diverse afecțiuni sau să grăbească apariția anumitor afecțiuni”.

Stresul se poate manifesta inclusiv prin tulburări de somn ori dificultăți de concentrare. Specialiștii recomandă să nu ignorăm semnalele organismului și să cerem ajutor la nevoie.