Operația a fost făcută la Iași, tot acolo unde, în aceeași zi, un alt copil de 6 ani a primit și el o nouă șansă la viață, tot printr-un transplant renal.

Transplanturile, realizate în aceeași noapte la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași, au fost posibile după ce rinichii au fost prelevați la București, de la un copil de un an și jumătate aflat în moarte cerebrală.

Băiețelul de 2 ani, care a primit unul dintre organe, cântărește doar 8 kilograme și jumătate și a devenit cel mai mic pacient transplantat renal în țară. Făcea dializă de 3 ori pe săptămână, încă de la naștere.

În lume, această procedură, realizată la un pacient cu o astfel de greutate, s-a mai făcut doar de 2 ori, în Statele Unite și Australia.

Dr. Corneliu Moroșanu, medic chirurg, Spitalul „C. I. Parhon” Iași: „Sunt complicate pentru că e vorba și de rinichi foarte mici. E vorba de donatori și primitori foarte mici.”

Celălalt rinichi a ajuns la un băiețel de 6 ani din Republica Moldova. Avea insuficiență renală în stadiu terminal și urma să înceapă dializa de luna viitoare.

Dr. Magdalena Stârcea, șefa secției de nefrologie a spitalului de copii din Iași: „Am avut o șansă să răspundă imediat grefele renale. E un nou început pentru acești doi copii.”

Dr. Corneliu Moroșanu, medic chirurg, Spitalul „C. I. Parhon” Iași: „Analizele sunt vizibil îmbunătățite, ameliorate, deci ei au o evoluție postoperatorie bună.”

Medicii spun că, în aproximativ o săptămână, funcția rinichilor se va îmbunătăți.

Dr. Adrian Covic, șef Compartiment Transplant Renal, Spitalul „C. I. Parhon” Iași: „Sperăm ca în următorii 1-2 ani să recupereze ceea ce au pierdut din dezvoltare și din creștere. Și rinichii care au fost transplantați trebuie să crească, să ajungă ei la parametrii normali, ceea ce, în sine, va fi o performanță.”

Intervențiile au fost realizate de medici urologi, nefrologi și anesteziști, inclusiv de la spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași.

Dr. Raluca Neagu, Coordonator Regional de Transplant: „Efortul medical este foarte mare, având în vedere că e nevoie și de anesteziști care să aibă posibilitatea de a da anestezie unor copii.”

La nivel național, pe lista de așteptare pentru un transplant renal sunt peste 60 de copii. Spitalul „C.I. Parhon” este singurul din țară care face această procedură.