O femeie a fost accidentată de o ambulanță care se deplasa la un caz. Victima era pe trecerea de pietoni

O femeie a fost transportată, joi, la spital, după ce a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Ploieşti de o ambulanţă care se deplasa la un caz, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

„Din cercetările efectuate, poliţiştii au constatat că un bărbat de 41 de ani ar fi condus o autospecială a ambulanţei, având în funcţiune semnalele de avertizare acustice şi luminoase, pe strada Ştrandului către Bucov, iar la trecerea pentru pietoni amplasată în proximitatea intersecţiei cu strada Clopoţei, ar fi acroşat o femeie de 54 de ani, care s-a angajat în traversarea sectorului de drum", precizează informarea transmisă de Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

La momentul producerii evenimentului, ambulanţa nu transporta pacienţi şi se afla în deplasare pentru a răspunde unui caz de urgenţă, conform sursei citate.

Victima accidentului rutier a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

Atât conducătorul autospecialei, cât şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













