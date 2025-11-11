Câștigătorul celor 9,6 milioane euro la Loto și-a ridicat premiul. Are 30 de ani și a transmis un mesaj jucătorilor

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9.11.2025, în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de marți, 11.11.2025.

„Vreau ca toată lumea să învețe de la mine, că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”, este mesajul câștigătorului.

Norocosul câștigător al celui de-al doilea mare câștig din istoria Loteriei Române este din Arad, are în jur de 30 de ani, este de profesie inginer și se consideră o persoană pozitivă. Este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, dar, de un an, joacă constant doar online, pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro la Loto 6/49 și Joker, inclusiv la Noroc și Noroc Plus, jocuri la care a obținut, până acum, doar câștiguri mici, relatează Loteria Română.

Bărbatul a declarat că numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare și că va continua să joace la jocurile preferate.

Consideră că o gândire pozitivă și echilibrul sunt cheia succesului și își dorește ca banii câștigați să-i investească în mod responsabil.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

