Trageri Loto 6/49, 5/40, Joker, duminică 16 noiembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc

Duminică, 16 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat premii de peste 1,59 milioane de lei.

Rezultatele de duminică, 16 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker: Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

