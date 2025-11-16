Trageri Loto 6/49, 5/40, Joker, duminică 16 noiembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc

Loto 6/49
16-11-2025 | 14:44
loto

Duminică, 16 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat premii de peste 1,59 milioane de lei.

autor
Lorena Mihăilă

Rezultatele de duminică, 16 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker: Noroc Plus:

Citește și
loto
Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase duminică, 19 octombrie 2025

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea preotului Dan Damaschin

Sursa: StirilePROTV

Etichete: loteria română, loto 6 din 49, loto 5/40, extrageri loto,

Dată publicare: 16-11-2025 14:44

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase duminică, 19 octombrie 2025
Loto 6/49
Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase duminică, 19 octombrie 2025

Loteria Română a organizeazat duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 3 august 2025. Numerele extrase la extragerile loto
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 3 august 2025. Numerele extrase la extragerile loto

Duminică, 3 august 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 31 iulie, Loteria Română a acordat 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 27 iulie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 27 iulie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc

Noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminică, 27 iulie 2025, după ce la extragerile loto de joi, 24 iulie, Loteria Română a acordat peste 17.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,13 milioane de lei.

Recomandări
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil
Stiri externe
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil

Administrația Trump permite, discret, negocieri pentru participațiile străine ale Lukoil, într-o mișcare care vizează sectorul petrolier al Moscovei, dar protejează piețele internaționale.

Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28