Extrageri Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 13 noiembrie 2025. Premiu de peste 7,8 milioane de euro la Joker

Stiri actuale
13-11-2025 | 08:43
loto

Joi, 13 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

autor
Știrile PRO TV

La tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.

Rezultatele loto din 13 noiembrie 2025:

Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:
Loto 6/49:
Noroc:

Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la Loto 6/49, categoria I, cu 200.000 de lei

Citește și
Loto
Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul marelui premiu de 9,7 milioane de euro la Loto 6/49

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9 noiembrie 2025, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13 noiembrie 2025.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 41.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 52.000 de lei.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii, care și-a luat destinul european în propriile mâini

Sursa: StirilePROTV

Etichete: loto,

Dată publicare: 13-11-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Câștigătorul celor 9,6 milioane euro la Loto și-a ridicat premiul. Are 30 de ani și a transmis un mesaj jucătorilor
Stiri actuale
Câștigătorul celor 9,6 milioane euro la Loto și-a ridicat premiul. Are 30 de ani și a transmis un mesaj jucătorilor

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9.11.2025, în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de marți, 11.11.2025.

Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul marelui premiu de 9,7 milioane de euro la Loto 6/49
Stiri actuale
Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul marelui premiu de 9,7 milioane de euro la Loto 6/49

Al doilea, cel mai mare premiu din istoria loteriei a fost adjudecat online. Cu o singură variantă la 6 din 49, una la noroc, şi doar 12 lei, câştigătorul a luat marele pot, de 9,7 milioane de euro.

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei
Stiri actuale
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei

Loteria Română a anunțat duminică seara că a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Fericitul câștigător a jucat un bilet de doar 12 lei, pe site-ul Loteriei Române.  

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28