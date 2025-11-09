S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei

09-11-2025 | 20:59
Loteria Română

Loteria Română a anunțat duminică seara că a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Fericitul câștigător a jucat un bilet de doar 12 lei, pe site-ul Loteriei Române.  

Cristian Anton

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I in valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro) - anunță Loteria Română.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 de la extragerea de duminică, 9 noiembrie, au fost 32, 19, 5, 10, 34, 23.

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei.

Al doilea cel mai mare cîștig din istoria acestui joc

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49, mai spune Loteria Română.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11.05.2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 09-11-2025 20:31

