Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul marelui premiu de 9,7 milioane de euro la Loto 6/49

Al doilea, cel mai mare premiu din istoria loteriei a fost adjudecat online. Cu o singură variantă la 6 din 49, una la noroc, şi doar 12 lei, câştigătorul a luat marele pot, de 9,7 milioane de euro.

Este adevărat că mare parte din sumă va rămâne la stat.

Un bilet, o şansă, un singur câştigător. Din aproape 400.000 de jucători, unul singur a ghicit combinaţia care îi va shimba viaţa. Nu ştim cine este pentru că biletul a fost jucat online.

Sistemul arată doar un cod, nu un nume, desigur că e un cont aferent biletului care însă nu se poate face public fără acordul jucătorului.

Câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile ca să se prezinte şi să îşi revendice premiul. Încă nu a ajuns.

Are 90 de zile în care poate continua să îşi bea cafeaua la aceeaşi masă, să meargă la acelaşi loc de muncă, să stea în aceeaşi aglomeraţie din trafic, fără să ştie că în buzunarul virtual al site-ului Loto România îl aşteaptă aproape 9,7 milioane de euro.

Desigur, după achitarea tuturor taxelor, undeva la 45%, va încasa totuşi 5 milioane de euro.

Dacă ar fi să îi cheltuiască în următorii 20 de ani ar rezulta 250.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă 20 de mii de euro pe lună. Bani suficienţi să călătorească în toate ţările lumii, ar putea vizita nouă ţări pe an. Şi ne oprim aici, pentru că dobânzile l-ar putea ajuta să-şi invite şi prietenii.

Este al doilea cel mai mare premiu din istoria acestui joc În iunie 2023 o femeie de 40 de ani din Bucureşti a câştigat peste 10 milioane de euro. Când a mers să-şi ia banii a şi scris în cartea de onoare sau „caietul de aur”, cum este numită agenda jucătorilor - ''Jucati, insistaţi şi atunci când doriţi să renunţaţi tot mai continuaţi să jucaţi, pentru că soarele va ieşi şi pe strada dumneavoastră!''

O persoană din Dej a câştigat şi la Joker peste 240.000 de lei, iar la Noroc cineva din Sibiu a pariat pe numerele care i-au adus 60.000 de lei.

