Dieta extremă care duce la îngălbenirea unghiilor și putrezirea dinților. O adeptă de 27 de ani, găsită moartă într-un hotel

O tânără de 27 de ani a murit de foame într-o cameră de hotel după ce a adoptat o dietă pe baza de fructe. Din cauza dietei împinse la extrem, avea unghiile îngălbenite și dinții putreziți.

Karolina Krzyzak a început să consume numai fructe crude la vârsta de 19 ani, ajungând ca în momentul morții să cântărească doar 22 kg.

Tânăra a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din Bali, arată publicația The Mirror.

Din adolescență, ea devenise obsedată de imaginea fizică și de conceptul de „alimentație curată”. Fostă studentă poloneză a Universității din Leeds, ea a călătorit în Bali în 2024, dar starea ei de sănătate se deteriorase atât de mult încât abia putea să stea în picioare.

Când s-a cazat la stațiunea Sumberkima Hill în decembrie, personalul a descris-o ca fiind „slăbită”, cu ochii adânciți în orbite și clavicula proeminentă.Tânăra de 27 de ani era atât de slăbită încât recepționerul de noapte a trebuit să o ajute să ajungă în camera ei, deoarece nu își putea susține propria greutate.

Personalul a întrebat-o pe Karolina dacă ar trebui să cheme un medic, dar ea a refuzat categoric și a cerut personalului hotelului să îi servească numai fructe, livrate la ușă. Bernard Hudepohl, managerul locației, nu a fost surprins de aceste cereri, deoarece erau destul de comune în Bali, având în vedere reputația insulei de a promova un stil de viață sănătos.

Fata abia a ieșit din camera ei în următoarele câteva zile, dar a fost vizitată deseori de personalul hotelului, care îi aducea pachete cu fructe. Uneori ieșea pe verandă, dar în curând nu a mai avut putere nici măcar pentru asta.

La trei zile după sosirea ei, un localnic care conducea o cafenea raw-vegană în Ubud a întrebat de ea la hotel. Localnicul a început să se îngrijoreze după ce nu a mai primit vești de la Karolina, cei doi intenționând să se întâlnească după ce se cunoscuseră anterior în timpul unei călătorii.

Când personalul s-a dus la ea în cameră, i-au găsit cadavrul.

Stilul vegan i-a „deschis ochii”

O cunoștință a Karolinei a dezvăluit că, la momentul morții sale, Karolina suferea de osteoporoză avansată și de deficit de albumină, ceea ce a dus la edem și umflarea picioarelor. Karolina s-a născut și a crescut în Varșovia, Polonia, dar la vârsta de 18 ani s-a mutat în Marea Britanie pentru a studia la Universitatea din Leeds, unde a devenit interesată de yoga și a descoperit mancarea vegană.

Pe Instagram, ea a exprimat modul în care stilul vegan i-a „deschis ochii” către „atât de multe lucruri” și că era „recunoscătoare” pentru descoperirea acestuia. În curând a început să arate imagini cu boluri de smoothie online și a organizat sesiuni live pe Instagram, unde urmăritorii îi lăudau „gâtul și claviculele frumoase”.

Din 2017, Karolina a adoptat o dietă care le impune adepților să consume numai fructe crude, care nu conțin nutrienți esențiali precum proteine, grăsimi și omega-3. Observând pierderea drastică în greutate a fiicei lor, părinții au insistat să se întoarcă acasă pentru a începe tratamentul pentru tulburarea alimentară, dar ea a reluat imediat dieta vegană crudă după ce a petrecut primăvara anului 2018 într-o clinică.

Karolina i-a mărturisit unei prietene că familia ei credea că a fost „spălată pe creier de vegani și de rețelele sociale”. Fotografiile postate online arătau silueta ei alarmant de slabă și chiar a început să sufere de dinți cariați și unghii îngălbenite ca urmare a malnutriției.

„Avea nevoie de ajutor medical și psihologic, dar comunitatea îi valida adesea comportamentul”, a spus un prieten. Karolina a părăsit din nou Polonia în 2024 și s-a îndreptat spre Tenerife, apoi a ajuns în septembrie în Bali, pentru a se întâlni cu oameni care adoptaseră același stil de viață, în Ubud.

