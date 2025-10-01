Dieta extremă care duce la îngălbenirea unghiilor și putrezirea dinților. O adeptă de 27 de ani, găsită moartă într-un hotel

Stiri Diverse
01-10-2025 | 23:10
unghii galbene
Shutterstock

O tânără de 27 de ani a murit de foame într-o cameră de hotel după ce a adoptat o dietă pe baza de fructe. Din cauza dietei împinse la extrem, avea unghiile îngălbenite și dinții putreziți.

autor
Mihai Niculescu

Karolina Krzyzak a început să consume numai fructe crude la vârsta de 19 ani, ajungând ca în momentul morții să cântărească doar 22 kg.

Tânăra a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din Bali, arată publicația The Mirror.

Din adolescență, ea devenise obsedată de imaginea fizică și de conceptul de „alimentație curată”. Fostă studentă poloneză a Universității din Leeds, ea a călătorit în Bali în 2024, dar starea ei de sănătate se deteriorase atât de mult încât abia putea să stea în picioare.

Când s-a cazat la stațiunea Sumberkima Hill în decembrie, personalul a descris-o ca fiind „slăbită”, cu ochii adânciți în orbite și clavicula proeminentă.Tânăra de 27 de ani era atât de slăbită încât recepționerul de noapte a trebuit să o ajute să ajungă în camera ei, deoarece nu își putea susține propria greutate.

Citește și
legume toamna recolta
Legume de toamnă – care sunt cele mai nutritive legume de sezon și cum să le integrezi în dieta ta zilnică

Personalul a întrebat-o pe Karolina dacă ar trebui să cheme un medic, dar ea a refuzat categoric și a cerut personalului hotelului să îi servească numai fructe, livrate la ușă. Bernard Hudepohl, managerul locației, nu a fost surprins de aceste cereri, deoarece erau destul de comune în Bali, având în vedere reputația insulei de a promova un stil de viață sănătos.

Fata abia a ieșit din camera ei în următoarele câteva zile, dar a fost vizitată deseori de personalul hotelului, care îi aducea pachete cu fructe. Uneori ieșea pe verandă, dar în curând nu a mai avut putere nici măcar pentru asta.

La trei zile după sosirea ei, un localnic care conducea o cafenea raw-vegană în Ubud a întrebat de ea la hotel. Localnicul a început să se îngrijoreze după ce nu a mai primit vești de la Karolina, cei doi intenționând să se întâlnească după ce se cunoscuseră anterior în timpul unei călătorii.

Când personalul s-a dus la ea în cameră, i-au găsit cadavrul.

Stilul vegan i-a „deschis ochii”

O cunoștință a Karolinei a dezvăluit că, la momentul morții sale, Karolina suferea de osteoporoză avansată și de deficit de albumină, ceea ce a dus la edem și umflarea picioarelor. Karolina s-a născut și a crescut în Varșovia, Polonia, dar la vârsta de 18 ani s-a mutat în Marea Britanie pentru a studia la Universitatea din Leeds, unde a devenit interesată de yoga și a descoperit mancarea vegană.

Pe Instagram, ea a exprimat modul în care stilul vegan i-a „deschis ochii” către „atât de multe lucruri” și că era „recunoscătoare” pentru descoperirea acestuia. În curând a început să arate imagini cu boluri de smoothie online și a organizat sesiuni live pe Instagram, unde urmăritorii îi lăudau „gâtul și claviculele frumoase”.

Din 2017, Karolina a adoptat o dietă care le impune adepților să consume numai fructe crude, care nu conțin nutrienți esențiali precum proteine, grăsimi și omega-3. Observând pierderea drastică în greutate a fiicei lor, părinții au insistat să se întoarcă acasă pentru a începe tratamentul pentru tulburarea alimentară, dar ea a reluat imediat dieta vegană crudă după ce a petrecut primăvara anului 2018 într-o clinică.

Karolina i-a mărturisit unei prietene că familia ei credea că a fost „spălată pe creier de vegani și de rețelele sociale”. Fotografiile postate online arătau silueta ei alarmant de slabă și chiar a început să sufere de dinți cariați și unghii îngălbenite ca urmare a malnutriției.

„Avea nevoie de ajutor medical și psihologic, dar comunitatea îi valida adesea comportamentul”, a spus un prieten. Karolina a părăsit din nou Polonia în 2024 și s-a îndreptat spre Tenerife, apoi a ajuns în septembrie în Bali, pentru a se întâlni cu oameni care adoptaseră același stil de viață, în Ubud.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bali, dieta, fructe, raw vegan,

Dată publicare: 01-10-2025 22:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Metoda inedită prin care un student se descurcă în Elveția, unde traiul e scump. Alimentul neobișnuit din dieta lui
Stiri Diverse
Metoda inedită prin care un student se descurcă în Elveția, unde traiul e scump. Alimentul neobișnuit din dieta lui

Un doctorand chinez din străinătate, care se autointitulează „cel mai econom chinez din Elveția”, a devenit viral după ce a dezvăluit că își asigură necesarul de proteine mâncând hrană pentru pisici.

Legume de toamnă – care sunt cele mai nutritive legume de sezon și cum să le integrezi în dieta ta zilnică
Stiri Diverse
Legume de toamnă – care sunt cele mai nutritive legume de sezon și cum să le integrezi în dieta ta zilnică

Legumele de toamnă sunt o sursă de vitamine și minerale, esențiale pentru menținerea sănătății în sezonul rece. Integrarea acestor legume de sezon în dieta zilnică înseamnă mese echilibrate și o alimentație adaptată nevoilor organismului toamna.

Totul despre carbohidrați. Ce sunt, tipuri, beneficii și cum să îi integrezi în dieta ta
Stiri Sanatate
Totul despre carbohidrați. Ce sunt, tipuri, beneficii și cum să îi integrezi în dieta ta

Carbohidrații sunt principala sursă de energie a organismului și joacă un rol esențial în menținerea echilibrului nutrițional. Există mai multe tipuri de carbohidrați, iar integrarea lor corectă în dietă contribuie la sănătate.

Totul despre fibre. Ce sunt, tipuri, beneficii și cum să le integrezi în dieta ta
Stiri Sanatate
Totul despre fibre. Ce sunt, tipuri, beneficii și cum să le integrezi în dieta ta

Fibrele sunt componente esențiale ale alimentației, cunoscute pentru rolul lor în digestie și sănătatea generală. Există mai multe tipuri de fibre, fiecare cu beneficii specifice, iar integrarea lor în dietă contribuie la echilibrul organismului.

Dieta cretană - secretul longevității mediteraneene într-o farfurie simplă. Cum mănâncă cei mai sănătoși oameni din lume
Stiri Sanatate
Dieta cretană - secretul longevității mediteraneene într-o farfurie simplă. Cum mănâncă cei mai sănătoși oameni din lume

Dieta cretană, parte a stilului alimentar mediteranean, se bazează pe ingrediente proaspete și ierburi aromatice, fiind asociată cu sănătatea de durată și longevitatea locuitorilor din Creta.  

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28