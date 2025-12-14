Descoperire uimitoare. Un „tezaur” de gloanțe din cea mai sângeroasă bătălie a Scoției a fost scos la „lumină” de arheologi

Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblematice locuri de luptă din Scoția.

Descoperirile au fost făcute pe câmpul de luptă de la Culloden, lângă Inverness. Un grup de voluntari și arheologi a găsit artefactele, relatează Fox News.

Bătălia de la Culloden a avut loc pe 16 aprilie 1746, când o armată iacobită condusă de Charles Edward Stuart, cunoscut și sub numele de Bonnie Prince Charlie, s-a ciocnit cu trupele regelui George al II-lea.

În mai puțin de o oră de lupte, iacobiții au fost învinși, iar toate încercările de a readuce familia Stuart pe tronul britanic au fost zădărnicite.

Culloden a fost, de asemenea, ultima bătălie decisivă de mare amploare purtată pe teritoriul britanic, fapt ce i-a consolidat importanța în istoria modernă a Marii Britanii.

Descoperiri-cheie - 100 de proiectile

Descoperirile-cheie au constat în peste 100 de proiectile, inclusiv bile de muschetă din plumb și ghiulele de tun, potrivit unui comunicat de presă al NTS.

„Printre acestea se afla ceea ce se crede a fi o ghiulea de tun de trei livre, trasă de artileria iacobită”, se arată în comunicat.

„Această colecție de artefacte nu doar dovedește că vestigii arheologice ale bătăliei au supraviețuit în această zonă, ci, în opinia coordonatorilor proiectului, oferă dovezi ale unuia dintre cele mai dramatice episoade ale unei bătălii care, de la început până la sfârșit, a durat probabil mai puțin de o oră.”

Arheologii au săpat tranșee, au realizat gropi de testare și au folosit detectoare de metale pentru a găsi artefactele, care scăpaseră investigațiilor anterioare.

Experții, impresionați de noile perspective aduse la „lumină” asupra ultimelor momente ale bătăliei

Un purtător de cuvânt al NTS a declarat pentru Fox News Digital că experții nu au fost surprinși de existența proiectilelor în sine — obiecte similare mai fuseseră descoperite — însă au fost impresionați de noile perspective asupra ultimelor momente ale bătăliei.

Opinia istoricilor

Deoarece bilele de muschetă erau folosite de infanterie și având în vedere locația proiectilelor, istoricii cred că acestea sunt legate de Brigada Irlandeză a Franței, care a luptat alături de iacobiți în momentele finale ale bătăliei.

„Ceea ce a fost cel mai interesant este sugestia că bilele de muschetă trase de trupele iacobite și guvernamentale se referă probabil la una dintre ultimele acțiuni ale bătăliei”, a spus un oficial.

„Pe măsură ce iacobiții se retrăgeau, un batalion de trupe irlandeze aflate în serviciul Franței, luptând alături de iacobiți, a opus o rezistență curajoasă împotriva sutelor de călăreți din regimentul Cobham’s Dragoons și, posibil, Kingston’s Horse, care înaintau din partea dreaptă a liniei lui Cumberland”, a adăugat oficialul.

„Cea mai mare descoperire a lor din acest an”

„Această acțiune i-a ajutat pe mii de iacobiți să scape de pe câmpul de luptă, dar este menționată doar pe scurt în majoritatea cărților de istorie… Cred că arheologii ar spune că aceasta a fost cea mai mare descoperire a lor din acest an.”

Din cauza faptului că terenul este mlăștinos, proiectilele nu au fost detectate în excavările anterioare.

„Arheologii cred că împădurirea din secolul al XIX-lea ar fi putut crea soluri acide, iar defrișările ar fi putut provoca, de asemenea, perturbări, astfel încât mai mulți factori au făcut ca această zonă să fie dificil de investigat în trecut”, a declarat oficialul.

