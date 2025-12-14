Descoperire uimitoare. Un „tezaur” de gloanțe din cea mai sângeroasă bătălie a Scoției a fost scos la „lumină” de arheologi

Stiri Diverse
14-12-2025 | 18:09
Gloanțe Scoția
National Trust for Scotland

Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblematice locuri de luptă din Scoția.

autor
Claudia Alionescu

Descoperirile au fost făcute pe câmpul de luptă de la Culloden, lângă Inverness. Un grup de voluntari și arheologi a găsit artefactele, relatează Fox News

Bătălia de la Culloden a avut loc pe 16 aprilie 1746, când o armată iacobită condusă de Charles Edward Stuart, cunoscut și sub numele de Bonnie Prince Charlie, s-a ciocnit cu trupele regelui George al II-lea.

Gloanțe Scoția

În mai puțin de o oră de lupte, iacobiții au fost învinși, iar toate încercările de a readuce familia Stuart pe tronul britanic au fost zădărnicite.

Citește și
pompei
Dovezi fără precedent descoperite de arheologi: Orașul Pompeii ar fi fost reocupat după erupția care l-a distrus

Culloden a fost, de asemenea, ultima bătălie decisivă de mare amploare purtată pe teritoriul britanic, fapt ce i-a consolidat importanța în istoria modernă a Marii Britanii.

Descoperiri-cheie - 100 de proiectile

Descoperirile-cheie au constat în peste 100 de proiectile, inclusiv bile de muschetă din plumb și ghiulele de tun, potrivit unui comunicat de presă al NTS.

„Printre acestea se afla ceea ce se crede a fi o ghiulea de tun de trei livre, trasă de artileria iacobită”, se arată în comunicat.

„Această colecție de artefacte nu doar dovedește că vestigii arheologice ale bătăliei au supraviețuit în această zonă, ci, în opinia coordonatorilor proiectului, oferă dovezi ale unuia dintre cele mai dramatice episoade ale unei bătălii care, de la început până la sfârșit, a durat probabil mai puțin de o oră.”

Gloanțe Scoția

Arheologii au săpat tranșee, au realizat gropi de testare și au folosit detectoare de metale pentru a găsi artefactele, care scăpaseră investigațiilor anterioare.

Experții, impresionați de noile perspective aduse la „lumină” asupra ultimelor momente ale bătăliei

Un purtător de cuvânt al NTS a declarat pentru Fox News Digital că experții nu au fost surprinși de existența proiectilelor în sine — obiecte similare mai fuseseră descoperite — însă au fost impresionați de noile perspective asupra ultimelor momente ale bătăliei.

Opinia istoricilor

Deoarece bilele de muschetă erau folosite de infanterie și având în vedere locația proiectilelor, istoricii cred că acestea sunt legate de Brigada Irlandeză a Franței, care a luptat alături de iacobiți în momentele finale ale bătăliei.

„Ceea ce a fost cel mai interesant este sugestia că bilele de muschetă trase de trupele iacobite și guvernamentale se referă probabil la una dintre ultimele acțiuni ale bătăliei”, a spus un oficial. 

„Pe măsură ce iacobiții se retrăgeau, un batalion de trupe irlandeze aflate în serviciul Franței, luptând alături de iacobiți, a opus o rezistență curajoasă împotriva sutelor de călăreți din regimentul Cobham’s Dragoons și, posibil, Kingston’s Horse, care înaintau din partea dreaptă a liniei lui Cumberland”, a adăugat oficialul.

„Cea mai mare descoperire a lor din acest an”

„Această acțiune i-a ajutat pe mii de iacobiți să scape de pe câmpul de luptă, dar este menționată doar pe scurt în majoritatea cărților de istorie… Cred că arheologii ar spune că aceasta a fost cea mai mare descoperire a lor din acest an.”

Din cauza faptului că terenul este mlăștinos, proiectilele nu au fost detectate în excavările anterioare.

„Arheologii cred că împădurirea din secolul al XIX-lea ar fi putut crea soluri acide, iar defrișările ar fi putut provoca, de asemenea, perturbări, astfel încât mai mulți factori au făcut ca această zonă să fie dificil de investigat în trecut”, a declarat oficialul.

În Dâmbovița, 14 copii primesc o masă caldă prin programul „Pâine și Mâine” și merg la școală pentru o viață mai bună

Sursa: Fox News

Etichete: Scotia, tezaur, descoperire, arheologi, gloante,

Dată publicare: 14-12-2025 18:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Descoperire uimitoare făcută de scafandrii arheologi. O epavă de 2.000 de ani a fost găsită în portul din Alexandria. VIDEO
Stiri Stiinta
Descoperire uimitoare făcută de scafandrii arheologi. O epavă de 2.000 de ani a fost găsită în portul din Alexandria. VIDEO

Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datând de circa 2.000 de ani, a anunţat Institutul European de Arheologie Subacvatică, citat de AFP. 

Dovezi fără precedent descoperite de arheologi: Orașul Pompeii ar fi fost reocupat după erupția care l-a distrus
Stiri externe
Dovezi fără precedent descoperite de arheologi: Orașul Pompeii ar fi fost reocupat după erupția care l-a distrus

Noi dovezi descoperite de arheologi par să indice faptul că orașul antic Pompeii a fost reocupat după erupția vulcanului Vezuviu din anul 79 d.Hr., care a înghițit orașul și l-a lăsat în ruină, au anunțat miercuri arheologii, citați de AFP.

Descoperirea care schimbă credința. Un dinte și un os găsite de arheologi au schimbat o latură fundamentală a creștinismului
Stiri Stiinta
Descoperirea care schimbă credința. Un dinte și un os găsite de arheologi au schimbat o latură fundamentală a creștinismului

Corpuri înlănțuite de stânci cu propria lor voință, ori acte de autoflagelare. Ființe vii ajunse piele și os prin abstinența de la consumul de alimente.

Recomandări
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”
Stiri actuale
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28