Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Stiri Diverse
13-12-2025 | 12:26
Descoperire arheologică importantă în apropiere de orașul turc Iznik, din Anatolia. Arheologii au scos la iveală acolo una dintre cele mai valoroase mărturii ale creștinismului timpuriu din regiune.

autor
Stirileprotv

Este vorba despre o frescă rară, care îl înfățișează pe Isus în postura de Păstorul cel Bun.

Mântuitorul are trăsături romane, tânăr, fără barbă, e îmbrăcat într-o togă și poartă un animal pe umeri.

Imaginea apare pictată într-un mormânt subteran din secolul al III-lea și reflectă tranziția de la păgânismul târziu la creștinismul timpuriu.

Specialiștii spun că este fresca cel mai bine conservată de acest tip, din Anatolia, într-o perioadă în care creștinii erau încă persecutați în Imperiul Roman.

Sursa: Pro TV

Etichete: Turcia, descoperire, arheologie, isus,

Dată publicare: 13-12-2025 12:26

