De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște. Ce stă în spatele acestei tradiții

De asemenea, ouăle roșii sunt oferite cadou între membrii familiei și prieteni, ca simbol al vieții noi aduse prin Învierea lui Iisus.

Ulterior, ouăle sunt folosite în diferite obiceiuri pascale, inclusiv așezate în coșuri cu alimente care sunt sfințite de preot în Duminica Paștelui.

Ouăle sunt, de regulă, pregătite în Joia Mare , înainte de Vinerea Mare . Ele sunt fierte și apoi vopsite în roșu, uneori folosind coloranți naturali, precum cojile de ceapă.

Obiceiul de a vopsi ouă roșii de Paște este o tradiție veche în Biserica Ortodoxă. Culoarea roșie simbolizează sângele lui Iisus Hristos, vărsat pe cruce pentru mântuirea oamenilor.

Pentru creștini, Paștele este o sărbătoare a Învierii lui Iisus Hristos , iar încă din primele perioade ale creștinismului, oul a devenit un simbol al acestei învieri.

Dacă te gândești la Paște, probabil îți amintești cum mamele și bunicile pregăteau ouăle roșii, le lustruiau cu ulei și le ciocneau în Duminica Paștelui , în familie. Aceste ouă viu colorate se află pe fiecare masă în această zi specială. Totuși, puțini sunt cei care știu ce stă în spatele acestei tradiții.

Originea și istoria vopsirii ouălor roșii

În tradiția ortodoxă, vopsirea ouălor în roșu este adesea legată de povestea Mariei Magdalena și întâlnirea ei cu împăratul roman Tiberiu.

Potrivit legendei, după răstignirea și învierea lui Iisus Hristos, Maria Magdalena a mers la Roma pentru a-i transmite Evanghelia împăratului Tiberiu.

În timpul întâlnirii, i-a oferit acestuia un ou și i-a explicat că acesta este un simbol al învierii lui Iisus. Împăratul a fost însă sceptic și a spus că este imposibil ca cineva să învie din morți, la fel cum este imposibil ca oul din mâna Mariei Magdalena să devină roșu.

În acel moment, oul s-a înroșit în mod miraculos, spre surprinderea tuturor celor prezenți. Se spune că acest eveniment l-a convins pe împărat de adevărul spuselor Mariei Magdalena, iar aceasta și-a putut continua misiunea.

Când se vopsesc ouăle de Paște

Una dintre cele mai vechi tradiții pascale ale creștinilor ortodocși este vopsirea ouălor în roșu, acestea fiind asociate cu răstignirea și învierea lui Iisus. Coaja oului simbolizează mormântul gol din care Iisus a înviat după răstignire.

Culoarea roșie este folosită pentru a simboliza viața și victoria, iar ouăle în sine reprezintă învierea lui Iisus Hristos.

În mod tradițional, ouăle se vopsesc în Joia Mare, în pregătirea sărbătorii din Duminica Paștelui.

O tradiție creștină spune că ouăle ar fi fost așezate de mama lui Iisus la picioarele Sale pe cruce și s-ar fi înroșit de la sângele care curgea din rănile Lui. O altă tradiție vorbește despre o femeie care mergea pe drum după răstignirea lui Iisus, purtând un coș cu ouă. Când i s-a spus că Hristos a înviat, ea ar fi răspuns că va crede doar dacă ouăle se vor înroși. La scurt timp, ouăle au devenit roșii.

Înainte să existe vopseluri în comerț, gospodinele obișnuiau să obțină culoarea roșie din cojile de ceapă roșii pe care le fierbeau la foc mic. Datorită culorii, ouăle ieșeau o nuanță de roșu închis, aproape vișiniu. O altă metodă era folosirea sfeclei roșii, din care se obține o culoare mult mai vibrantă și o nuanță de roșu mai deschisă.

Astăzi, există numeroase metode de vopsire a ouălor, pe lângă cele moderne cu coloranți industriali.

Cum se păstrează ouăle roșii pentru Paște

Ouăle se vopsesc adesea în Joia Mare și se consumă abia în Duminica de Paște sau în noapte de înviere. Indiferent de metoda de vopsire, este important ca ouăle să fie proaspete și să poată fi mâncare cât mai multe zile la rând.

Pe lângă modelele și vopseaua de pe el, ouăle trebuie păstrate în condiții optime pentru a fi sigure de mâncat.

Pentru început, asigură-te că alegi ouă proaspete, dar nu prea proaspete, pentru că altfel vor crăpa la fiert. Cumpără ouăle pentru vopsit cam cu 3-4 zile înainte de Joia Mare.

Înainte de a le fierbe, spală-te bine folosind apă călduță și oțet sau bicarbonat. Acest pas este necesar pentru ca vopseaua să adere foarte bine.

Ouăle trebuie fierte la foc mic, aproximativ 9-10 minute ca să obții ouă fierte tari, fără să crape. Adaugă o linguriță de oțet și puțină sare în apă pentru a le întări coaja.

Ouăle trebuie vopsite cât sunt calde, pentru a obține o culoare intensă și uniformă. Unge ouăle cu puțin ulei, după ce s-au răcit bine sau la câteva ore.

Păstrează ouăle la rece și fără variații de temperatură. După ce le-ai vopsit, ține ouăle la frigider într-un recipient curat, acoperit. Nu le lăsa afară pe masă sau nu le scoate constant din frigider, pentru că diferențele de temperatură vor duce la alterarea ouălor vopsite de Paște.

Ouăle țin aproximativ 7 zile dacă sunt păstrate corect și ar fi bine să le consumi în maximum o săptămână, mai ales după ce le-ai vopsit natural.