Programare pașaport online în 2026. Pașii exacți ca să prinzi loc rapid

În 2026 este foarte simplu să obții un pașaport, asta dacă urmezi cu atenție fiecare pas. Programarea online rămâne singura metodă sigură prin care poți evita timpul pierdut la cozi și birocrația inutilă.

Procesul este digitalizat complet și, dacă știi exact unde să intri și ce pași să urmezi, poți prinde un loc disponibil rapid. Cum te programezi online pentru pașaport Programarea pentru pașaport se face online, pe platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Procesul este simplu și durează doar câteva minute, dacă ai toate datele pregătite. Intră pe site-ul oficial: Primul pas este să accesezi platforma ePașapoarte, disponibilă pe site-ul MAI. Acolo vei găsi harta completă cu toate județele și serviciile de pașapoarte unde te poți programa. Alege județul și serviciul de pașapoarte: După ce intri pe platformă, trebuie să selectezi județul și locația unde vrei să depui actele. Dacă locuiești în București, poți alege unul dintre serviciile de pașapoarte din sectoare. În restul țării, selectezi serviciul din județul sau orașul dorit. Citește și Ce este dopamina și de ce ne face dependenți de recompense Selectează data și ora disponibile: După alegerea locației, sistemul îți va afișa un calendar cu locurile disponibile în următoarele 90 de zile. Alegi ziua dorită, apoi intervalul orar liber. Este bine să faci programarea cât mai repede, mai ales în perioadele aglomerate, pentru că locurile se ocupă rapid. Completează datele personale: platforma îți va cere datele persoanei care solicită pașaportul. Trebuie completate corect: · numele și prenumele · CNP-ul · adresa de email · numărul de telefon Poți face programare și pentru mai multe persoane în același timp, dacă este nevoie. Confirmă programarea: la final, trebuie să confirmi datele introduse și să accepți condițiile platformei. După confirmare, vei primi pe email dovada programării, cu data și ora exactă la care trebuie să mergi la ghișeu. Dacă pierzi emailul sau uiți detaliile, poți verifica programarea folosind opțiunea „Status Programare” de pe platformă. Programările pot fi făcute din ziua curentă și până la 90 de zile în avans. De asemenea, programările se respectă strict. Dacă ajungi cu întârziere la ghișeu, există riscul să pierzi locul rezervat și să fie nevoie să faci o nouă programare.

Ce date și documente trebuie să pregătești În ziua programării, trebuie să mergi la serviciul de pașapoarte cu toate documentele necesare în original. Actele diferă în funcție de situație: adult, minor sau solicitare urgentă pentru pașaport temporar. Acte necesare pentru persoanele majore Persoanele adulte trebuie să prezinte: · cartea de identitate sau buletinul valabil, în original · dovada plății taxei pentru pașaport · pașaportul vechi, dacă există Cererea pentru eliberarea pașaportului nu trebuie completată de acasă. Aceasta se generează direct la ghișeu, în momentul depunerii actelor. În anumite situații speciale, autoritățile pot solicita și documente suplimentare. Acte necesare pentru minori Pentru eliberarea pașaportului unui copil sunt necesare mai multe documente: · certificatul de naștere al minorului, în original · actele de identitate ale părinților sau ale reprezentantului legal · cartea de identitate a minorului, dacă acesta are peste 14 ani · dovada plății taxei, făcută pe numele copilului · pașaportul vechi al minorului, dacă există Un aspect foarte important este acordul părinților. Pentru eliberarea pașaportului, ambii părinți trebuie să își dea consimțământul. Acest acord poate fi dat direct la ghișeu, în fața funcționarului, sau prin declarație notarială. Dacă unul dintre părinți nu poate fi prezent, poate fi necesară o procură specială sau documente care să dovedească dreptul de reprezentare.

Ce acte sunt necesare pentru pașaportul temporar Pentru pașaportul simplu temporar sunt necesare, în mare parte, aceleași documente ca la pașaportul electronic: · carte de identitate valabilă · dovada plății taxei · pașaportul anterior, dacă există În cazul minorilor, se adaugă certificatul de naștere și actele părintelui sau reprezentantului legal. Pe lângă aceste documente, trebuie aduse și dovezi care arată urgența călătoriei. Pot fi: · bilete de avion · documente medicale · acte care justifică plecarea urgentă Nu există un formular special separat pentru urgență, însă trebuie explicat și dovedit motivul pentru care este nevoie rapid de pașaport. Ce este important să verifici înainte de programare Înainte să mergi la ghișeu, este bine să verifici atent dacă toate documentele sunt valabile și dacă ai originalele la tine. De asemenea, dovada plății taxei trebuie păstrată, iar datele completate la programare trebuie să fie corecte, mai ales CNP-ul și numele solicitantului. În cazul pașaportului temporar, autoritățile pot cere explicații suplimentare legate de urgența deplasării, așa că este recomandat să ai cât mai multe documente justificative. Sfaturi practice pentru a prinde mai repede o programare Pentru mulți oameni, locurile disponibile la pașapoarte se ocupă foarte repede. De aceea, este bine să verifici platforma des și să fii pregătit să completezi datele imediat ce apare un interval liber. O metodă utilă este să intri pe portal în momente mai puțin aglomerate. Uneori, locurile noi apar la începutul unei zile sau atunci când cineva își anulează programarea. Poți verifica seara târziu, dimineața devreme, după ora 6:00, sau chiar în weekend, când platforma poate fi mai puțin solicitată. Poți încerca și de pe două dispozitive în același timp, de exemplu de pe laptop și de pe telefon. Dacă pagina se blochează pe un browser, ai șansa ca celălalt să funcționeze mai bine. O altă soluție este să lași pagina deschisă și să dai refresh din când în când. Locurile se pot elibera oricând, mai ales dacă alte persoane își anulează programarea. În astfel de cazuri, intervalele disponibile apar din nou în sistem. Fii pregătit cu datele Când găsești un loc liber, trebuie să te miști repede. Ai nevoie de nume, prenume, CNP, adresă de email și număr de telefon. Este bine să ai aceste date la îndemână înainte să începi programarea. Dacă pierzi timp căutând CNP-ul sau verificând emailul, există riscul ca intervalul ales să nu mai fie disponibil. Platforma ePașapoarte nu cere, în mod normal, cont de utilizator. Datele se completează direct în formular, în momentul programării, conform Pasapoarte.mai.gov. Verifică și alte centre de pașapoarte Dacă în orașul tău nu mai sunt locuri, poți verifica și alte centre apropiate. Uneori, un județ vecin sau un sector mai puțin aglomerat poate avea programări libere mai repede. De exemplu, dacă ești într-un oraș mare, merită să cauți și în localitățile din apropiere. În București, poți verifica mai multe sectoare, nu doar pe cel în care locuiești. Aceste metode nu garantează că vei prinde imediat un loc, dar pot crește șansele. Platforma permite programări până la 90 de zile în avans, iar locurile se pot schimba de la o zi la alta. Ce faci dacă nu găsești locuri disponibile Dacă toate locurile apar ca fiind ocupate, nu înseamnă că nu mai ai nicio variantă. În primul rând, verifică platforma în zilele următoare. Uneori, oamenii anulează programări, iar locurile se eliberează automat. Poți încerca și după programul de lucru sau la începutul zilei, când pot apărea intervale noi. Este bine să verifici frecvent, mai ales dacă ai nevoie de pașaport într-un timp mai scurt. Dacă poți să te deplasezi, caută locuri și în județele apropiate. Unele servicii mai puțin aglomerate pot avea programări disponibile mai repede decât cele din orașele mari.

Poți suna la serviciul de pașapoarte În situații speciale, poți contacta Direcția de Pașapoarte sau serviciul local unde vrei să depui cererea. Poți întreba dacă urmează să fie deschise locuri noi sau dacă există o soluție pentru situația ta. Răspunsul poate diferi de la un sediu la altul, în funcție de program și de numărul de solicitări. În mod normal, depunerea cererii pentru pașaport se face pe bază de programare online. Totuși, în unele cazuri, dacă rămân intervale libere în aceeași zi, unele servicii pot primi și persoane fără programare. Această variantă depinde foarte mult de fiecare sediu și de cât de aglomerată este ziua respectivă. Cel mai bine este să ajungi devreme și să ai toate actele pregătite, dar trebuie să știi că nu există garanția că vei fi primit. Situații speciale: minor, urgență sau lipsa programării Pentru minori, procedura poate avea unele particularități. Dacă un copil nu are încă certificat de naștere românesc și CNP, programarea poate fi făcută folosind datele unuia dintre părinți. La ghișeu, însă, certificatul de naștere al copilului cu CNP românesc este obligatoriu. Practic, rezervarea se face temporar cu datele părintelui, dar în ziua depunerii trebuie aduse actele copilului în original. Pașaport temporar pentru cazuri urgente Dacă trebuie să călătorești urgent și nu poți aștepta termenul obișnuit, poți solicita pașaport simplu temporar. Acesta se eliberează cu prioritate, în cel mult 3 zile lucrătoare, dar numai pentru situații justificate. Nu este o variantă folosită pentru vacanțe obișnuite, ci pentru cazuri reale, cum ar fi probleme medicale, deplasări urgente sau alte situații dovedite. Trebuie să aduci documente care arată urgența: bilet de avion, documente medicale, scrisoare oficială sau alte acte care explică de ce ai nevoie rapid de pașaport. Nu există o taxă suplimentară pentru regimul de urgență, însă trebuie să dovedești motivul solicitării. Actele de bază sunt aceleași ca la pașaportul simplu electronic, iar depunerea se face tot prin platforma Hub MAI și la ghișeu. Poți merge fără programare? Dacă nu ai reușit să prinzi loc online și totuși vrei să încerci direct la sediu, mergi cu toate documentele pregătite. Ai nevoie de cartea de identitate, dovada plății, pașaportul anterior, dacă există, iar pentru minori, de actele copilului și ale părinților. Chiar dacă nu ai programare, fără acte nu ai ce face. Dacă se eliberează un loc și funcționarul te poate primi, trebuie să poți depune cererea pe loc.

