Ce este dopamina și de ce ne face dependenți de recompense

Dopamina este deseori numită molecula plăcerii, însă rolul ei în creier este mult mai complex decât se crede.

Ea nu controlează doar starea de bine, ci funcționează ca un motor al motivației, fiind responsabilă pentru dorința de a repeta anumite comportamente care ne aduc satisfacție imediată. Află ce este dopamina, cum funcționează sistemul de recompensă din creier și de ce ne face dependenți de anumite obiceiuri. Descoperă totul despre neurotransmițătorul motivației și al plăcerii. Ce este dopamina și ce rol are în organism Dopamina este o substanță chimică produsă în mod natural de organism, mai ales la nivelul creierului. Ea face parte din categoria neurotransmițătorilor, adică a mesagerilor care ajută celulele nervoase să comunice între ele. Organismul produce dopamină dintr-un aminoacid numit tirozină. După ce este formată, dopamina este stocată în neuroni și eliberată atunci când creierul are nevoie să transmită anumite semnale. Această substanță are un rol foarte important în multe funcții ale corpului și influențează atât felul în care ne mișcăm, cât și modul în care gândim, simțim sau reacționăm, scrie Institutulbrainmap.ro. Rolul dopaminei în mișcare Dopamina ajută creierul să controleze mișcările corpului. Ea participă la coordonarea mușchilor și la transmiterea corectă a semnalelor nervoase. Când nivelul de dopamină scade foarte mult, apar probleme serioase de mișcare. Cel mai cunoscut exemplu este boala Parkinson, unde anumite celule nervoase care produc dopamină se distrug treptat. Din această cauză apar simptome precum: · tremurul mâinilor · rigiditatea musculară · mișcările lente · dificultățile de coordonare Influența asupra stării de spirit și motivației Dopamina are un rol important și în starea emoțională. Ea influențează motivația, interesul pentru activități și capacitatea unei persoane de a se bucura de anumite lucruri. Atunci când nivelurile sunt echilibrate, oamenii au mai multă energie psihică, interes și dorință de a face lucruri. În schimb, un nivel scăzut poate duce la lipsă de motivație, tristețe sau dificultatea de a simți plăcere. Dopamina este cunoscută și ca una dintre substanțele implicate în sistemul de recompensă al creierului. Mai simplu spus, ea ajută creierul să „țină minte" activitățile care oferă o stare plăcută și îl încurajează să le repete. De aceea, dopamina este asociată cu: · senzația de satisfacție · bucuria · motivația · dorința de a obține recompense. Totuși, rolul ei este mai complex decât simpla „substanță a fericirii", așa cum este prezentată uneori. Dopamina participă și la procese importante ale creierului, precum: · atenția · învățarea · memoria de scurtă durată · luarea deciziilor Ea ajută neuronii să transmită mai eficient informațiile în zonele responsabile de gândire și concentrare. Rolul dopaminei nu se limitează doar la creier. Ea influențează și alte sisteme din organism. De exemplu: · ajută la reglarea tensiunii arteriale · influențează activitatea rinichilor · contribuie la funcționarea sistemului digestiv · reduce secreția unui hormon numit prolactină.

Ce se întâmplă când apare un dezechilibru Nivelurile de dopamină trebuie să rămână într-un echilibru sănătos. Atât deficitul, cât și excesul pot provoca probleme importante. Un nivel prea scăzut este asociat cu afecțiuni precum: · boala Parkinson · depresia · lipsa motivației În schimb, nivelurile prea mari pot fi legate de: · impulsivitate · episoade maniacale · halucinații · anumite tulburări psihice. Cum funcționează sistemul de recompensă al creierului Sistemul de recompensă al creierului este mecanismul care ne motivează să repetăm lucrurile care ne fac bine sau ne oferă plăcere. El are rol important în supraviețuire și în starea generală de bine. Atunci când facem ceva plăcut, cum ar fi să mâncăm ceva gustos, să petrecem timp cu oameni dragi sau să primim o veste bună, anumite zone din creier eliberează dopamină. Această substanță transmite creierului mesajul că experiența respectivă este una benefică și merită repetată. În creier există mai multe regiuni implicate în sistemul de recompensă. Printre cele mai importante sunt: · zona tegmentală ventrală · substanța neagră · nucleul accumbens · cortexul prefrontal. Când apare o recompensă sau chiar atunci când o anticipăm, neuronii din aceste zone încep să elibereze dopamină. Această reacție produce senzația de satisfacție și ajută creierul să „învețe” că acel comportament trebuie repetat. De exemplu, dacă primești o veste bună sau vezi mâncarea preferată, creierul poate începe să elibereze dopamină chiar înainte de momentul propriu-zis al recompensei. Dopamina are rolul de a întări conexiunile dintre experiențele plăcute și comportamentele care le-au produs. Mai simplu spus, creierul memorează: „Asta mi-a făcut bine. Merită să repet.” Așa se formează multe obiceiuri și comportamente repetitive. În neuroștiință, acest proces este legat de circuitele numite: · căi mesolimbice · căi mesocorticale. Aceste rețele ajută creierul să lege recompensa de motivație și de învățare. Mulți oameni cred că dopamina este doar „substanța fericirii”, însă rolul ei este mai complex. Specialiștii spun că dopamina este legată mai ales de anticiparea recompensei și de dorința de a o obține. Cu alte cuvinte, ea nu produce doar plăcerea de moment, ci și impulsul care te face să cauți din nou acea experiență. De aceea este numită adesea și „hormonul motivației”. Atunci când nivelul dopaminei este echilibrat, oamenii au: · mai multă energie psihică · motivație · interes pentru activități · dorința de a acționa În schimb, atunci când nivelul scade foarte mult, apar probleme precum: · lipsa motivației · pierderea interesului · dificultatea de a simți plăcere · stări depresive. Acesta este unul dintre motivele pentru care depresia severă este asociată adesea cu dezechilibre ale dopaminei. În neuroștiință există o diferență între: · plăcerea propriu-zisă · dorința de a obține recompensa · procesul prin care creierul învață să caute din nou acea experiență. Dopamina este legată în special de partea de dorință și motivație. De exemplu, dacă știi că urmează să mănânci desertul preferat, creierul începe să se activeze înainte de primul gust. Dopamina crește atenția, interesul și dorința de a obține recompensa. Apoi apare senzația de plăcere propriu-zisă. Cum apare dependența de recompense Dependența apare atunci când sistemul de recompensă al creierului este stimulat prea des și prea puternic. În timp, creierul începe să se adapteze la nivelurile mari de dopamină și nu mai reacționează la fel ca înainte. Mai simplu spus, lucrurile care la început produceau multă plăcere ajung să nu mai fie suficiente. Persoana simte nevoia unor stimulări tot mai intense pentru a obține aceeași stare de satisfacție. Atunci când o activitate sau o substanță provoacă eliberări foarte mari de dopamină în mod repetat, circuitul de recompensă devine suprasolicitat. Creierul începe atunci să își reducă sensibilitatea la dopamină. Acest proces este cunoscut sub numele de toleranță. Practic: · aceeași activitate nu mai oferă aceeași plăcere · persoana caută stimulări tot mai puternice · comportamentul începe să fie repetat compulsiv. În timp, activitățile normale nu mai aduc satisfacție suficientă, iar creierul ajunge să „ceară” stimulul care produce dopamina intensă. La început există plăcerea și curiozitatea. Apoi apare dorința de a repeta experiența. După multe repetări, creierul începe să lege acel comportament de ideea de recompensă imediată. Astfel, comportamentul devine tot mai greu de controlat. Acest lucru se poate întâmpla în cazul: · drogurilor · alcoolului · jocurilor de noroc · zahărului și mâncatului compulsiv · rețelelor sociale · verificării obsesive a telefonului · jocurilor video. Toate aceste activități pot stimula puternic circuitul dopaminei. În dependență, creierul se obișnuiește cu nivelurile ridicate de dopamină. De exemplu, consumul repetat de droguri precum cocaina provoacă eliberări foarte mari de dopamină. În timp, creierul nu mai reacționează normal la activitățile obișnuite. Astfel: · lucrurile simple nu mai aduc aceeași bucurie · apare nevoia unor stimulări mai intense · persoana caută din nou senzația inițială. Același mecanism poate apărea și în dependențele comportamentale, cum sunt jocurile de noroc sau folosirea excesivă a telefonului. Specialiștii spun că dependența este o formă de învățare „greșită” a creierului. Circuitul de recompensă devine atât de activ, încât partea responsabilă de control și rațiune nu mai reușește să oprească impulsurile. Așa apare comportamentul compulsiv: · persoana continuă activitatea · chiar dacă apar consecințe negative · chiar dacă își dorește să se oprească. În această etapă, comportamentul nu mai este doar o alegere sau o plăcere ocazională.

Diferența dintre plăcere, dorință și dependență În neuroștiință există diferențe clare între aceste trei lucruri. Plăcerea: Plăcerea este senzația bună pe care o simți în momentul recompensei. De exemplu, când mănânci ceva gustos sau primești o veste bună. Dorința: Dorința este impulsul care te face să cauți din nou acea experiență. Dopamina joacă un rol important aici, pentru că stimulează motivația și anticiparea recompensei. Dependența: Dependența apare atunci când dorința și nevoia de recompensă scapă de sub control. Comportamentul devine repetitiv, compulsiv și poate continua chiar dacă afectează viața persoanei. Ce activități stimulează eliberarea de dopamină Multe activități de zi cu zi pot stimula eliberarea de dopamină în creier, mai ales cele care oferă satisfacție, plăcere sau senzația de reușită. Dopamina este activată atât de experiențe simple și sănătoase, cât și de stimuli foarte puternici, care pot deveni problematici atunci când sunt repetați excesiv. Exercițiile fizice Mișcarea este una dintre cele mai sănătoase metode prin care creierul eliberează dopamină. Chiar și câteva minute de activitate fizică intensă pot îmbunătăți starea de spirit și nivelul de energie. În timpul sportului, organismul eliberează atât dopamină, cât și endorfine, substanțe asociate cu starea de bine. Pe termen lung, exercițiile regulate ajută creierul să își mențină mai bine sistemul de recompensă și sensibilitatea la dopamină. Muzica: Ascultarea muzicii preferate poate activa puternic zonele de plăcere ale creierului. Studiile arată că nivelul dopaminei crește atunci când oamenii ascultă melodii care le provoacă emoții pozitive. Din acest motiv, muzica poate: · îmbunătăți starea de spirit · crește motivația · intensifica emoțiile · crea dorința de a repeta experiența Mâncarea gustoasă: Alimentele care ne plac, în special dulciurile și produsele bogate în carbohidrați, stimulează și ele dopamina. Creierul interpretează aceste alimente ca pe o recompensă, motiv pentru care apare senzația de plăcere și dorința de a le consuma din nou. Acesta este unul dintre motivele pentru care unele persoane pot dezvolta mâncat compulsiv sau pofte frecvente pentru zahăr și fast-food. Contactul social și relațiile apropiate Interacțiunile pozitive cu alți oameni au un efect important asupra sistemului de recompensă. Îmbrățișările, conversațiile plăcute, apropierea emoțională și activitatea sexuală stimulează eliberarea de dopamină și contribuie la starea de bine. Aceste reacții au și un rol evolutiv, deoarece relațiile sociale și reproducerea sunt considerate esențiale pentru supraviețuire. Creierul eliberează dopamină și atunci când finalizăm o sarcină sau obținem o recompensă. Poate fi vorba despre: · terminarea unui proiect · câștigarea unui premiu · primirea unui compliment · atingerea unui obiectiv personal Chiar și sistemele digitale, precum notificările, like-urile sau jocurile video, folosesc acest mecanism prin mici recompense repetate care mențin interesul și dorința de a continua. Creierul reacționează puternic și la surprizele plăcute. O glumă bună, un cadou neașteptat, o priveliște frumoasă sau o veste pozitivă pot produce creșteri rapide ale dopaminei. Aceste momente atrag atenția creierului și îl ajută să memoreze experiențele considerate importante sau utile. Hobby-urile și activitățile relaxante Multe activități recreative stimulează dopamina într-un mod mai echilibrat și sănătos. Printre ele se numără: · cititul · pictura · învățarea · meditația · yoga · programarea · masajul · alte hobby-uri care oferă satisfacție personală. Somnul regulat și alimentația echilibrată contribuie și ele la menținerea unui nivel sănătos de dopamină. Există și activități sau substanțe care provoacă eliberări foarte mari de dopamină: · drogurile · alcoolul · jocurile de noroc · unele aplicații digitale și rețele sociale · consumul excesiv de zahăr · cafeina în exces. Aceste stimulări intense pot suprasolicita sistemul de recompensă și, în timp, pot contribui la apariția dependenței. Un nivel prea mare de dopamină poate provoca: · agitație · anxietate · impulsivitate · energie excesivă · episoade maniacale · halucinații sau tulburări de gândire în cazurile severe. Specialiștii spun că activitatea dopaminică exagerată este implicată și în anumite dependențe sau tulburări psihice. Deficitul de dopamină produce efecte opuse: · lipsă de energie · apatie · dificultăți de concentrare · scăderea motivației · tristețe · probleme de mișcare, cum se întâmplă în boala Parkinson. În unele cazuri, oamenii nu mai reușesc să simtă plăcere pentru activități care înainte le făceau bine. De ce este important echilibrul Dopamina este esențială pentru motivație, plăcere și funcționarea normală a creierului. Totuși, atât excesul, cât și lipsa ei pot afecta sănătatea fizică și psihică. De aceea, specialiștii spun că cele mai sănătoase metode de stimulare a dopaminei rămân activitățile naturale și echilibrate, precum mișcarea, relațiile sociale, somnul bun și hobby-urile care oferă satisfacție pe termen lung.

