De ce se oferă cadouri de Crăciun - originea acestei tradiții. Obiceiuri vechi și semnificație

La fel ca multe alte tradiții populare de Crăciun, schimbul de cadouri are o istorie foarte veche.

Chiar dacă tendințele și gusturile în materie de daruri se schimbă, gestul de a cumpăra, pregăti și oferi ceva de valoare prietenilor și familiei este unul respectat de oameni din întreaga lume de mii de ani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Iată de ce se oferă cadouri de Crăciun și de unde vine această tradiție.

De ce oferim cadouri de Crăciun - de unde vine tradiția

Astăzi, oferirea de cadouri este o parte centrală a zilei de Crăciun, iar multe familii dedică mult timp acestui obicei. Pentru copii și pentru unii adulți, primirea cadourilor este adesea momentul cel mai așteptat al sezonului festiv.

Schimbul de cadouri este atât de răspândit în lumea occidentală încât în jurul lui s-au dezvoltat industrii uriașe. În fiecare an se cheltuiesc miliarde de lire, euro și dolari pentru producerea, promovarea și distribuirea produselor cumpărate pentru a fi oferite altora.

Totuși, este important să știm cum a apărut această tradiție veche și ce semnificație are, pentru a nu pierde din vedere ce ar trebui să reprezinte, de fapt, cadourile pe care ni le oferim în această perioadă aglomerată a anului.

Oferirea de daruri de Crăciun este o tradiție creștină practicată pe scară largă în întreaga lume. Cu toate acestea, nu este un obicei exclusiv creștin, deoarece și alte religii marchează sfârșitul anului prin practici similare, cum ar fi Hanukkah, sărbătoarea evreiască a luminilor, sau Pancha Ganapati, o celebrare hindusă dedicată zeului Ganesha.

Pentru creștini, cadourile oferite de Crăciun simbolizează darurile aduse Pruncului Iisus de către cei Trei Magi, după nașterea sa, conform relatării biblice a Nașterii Domnului. Noul Testament descrie cum Melchior, Caspar și Balthazar au călătorit urmând o stea până la locul nașterii lui Iisus și i-au oferit aur, tămâie și smirnă.

Totuși, tradiția oferirii de cadouri este mai veche decât creștinismul și își are originile în festivalurile Romei antice, în special în Saturnalia, o sărbătoare dedicată zeului agriculturii, Saturn. Festivalul avea loc între 17 și 23 decembrie și includea sacrificii, banchete publice, urmate de petreceri private, schimburi de cadouri și o atmosferă lipsită de constrângeri sociale. În această perioadă, sclavii erau considerați egali cu stăpânii lor, iar libertatea de exprimare era acceptată.

Ziua dedicată schimbului de daruri se numea Sigillaria și avea loc pe 19 decembrie. Deoarece darurile scumpe contraveneau spiritului sărbătorii, romanii ofereau obiecte simple, precum lumânări, figurine sezoniere sau cadouri glumețe, menite să distreze sau să surprindă.

Eticheta spunea că un dar mai modest simboliza o prietenie mai puternică. Unii stăpâni ofereau și o sumă de bani, numită sigillarcium, pentru a-i ajuta pe alții să își cumpere cadouri.

Spre deosebire de alte festivaluri romane, Saturnalia era celebrată în toate teritoriile Imperiului Roman. Popularitatea sa, atmosfera relaxată și generozitatea asociată cu darurile au făcut ca oamenii să fie reticenți în a renunța la aceste obiceiuri, chiar și atunci când statutul religios al imperiului s-a schimbat.

Când a început tradiția creștină a cadourilor de Crăciun

Convertirea împăratului Constantin la creștinism, în anul 312 d.Hr., a marcat începutul declinului sărbătorilor păgâne, însă liderii religioși nu au putut interzice imediat Saturnalia, din cauza popularității sale.

Există teoria conform căreia multe elemente ale acestui festival au fost preluate la stabilirea Crăciunului, ca sărbătoare creștină alternativă, menită să comemoreze nașterea lui Iisus. Schimbul de cadouri a fost, cel mai probabil, unul dintre aceste elemente preluate.

Obiceiul păgân al oferirii de daruri a fost integrat în creștinism prin asocierea cu darurile Magilor, dar și prin influența vieții lui Nicolae din Myra, un episcop din secolul al IV-lea, cunoscut pentru generozitatea sa. După canonizare, acesta a devenit cunoscut drept Sfântul Nicolae, nume care stă la baza personajului Moș Crăciun, conform giftsinternational.

Figura Sfântului Nicolae a devenit centrală în folclorul european, mai ales în regiunile unde ziua sa este sărbătorită pe 6 decembrie. Cunoscut ca Sinterklaas în Olanda sau Père Noël în Franța, acest personaj a evoluat, din Evul Mediu, în simbolul celui care aduce cadouri copiilor.

Pe măsură ce creștinismul s-a răspândit prin comerț și convertiri, tot mai mulți oameni au adoptat tradițiile de sfârșit de an, inclusiv oferirea de cadouri.

În Anglia, populațiile anglo-saxone au fost creștinate de misionari din Irlanda și din fostele teritorii romane, într-o perioadă marcată de conflicte religioase și amenințări externe, precum invaziile vikinge. În cele din urmă, s-au format regate creștine care au adoptat valorile timpurii ale Crăciunului, inclusiv schimbul de daruri.

În 1610, un mic grup de oameni, cunoscuți drept Pelerinii, a traversat Oceanul Atlantic pentru a se stabili în America de Nord, în căutarea libertății religioase. Lor li s-au alăturat ulterior puritanii, adepți ai unei forme stricte de creștinism, care respingeau festivitățile considerate excesive, inclusiv Crăciunul, pe care l-au interzis. Mult timp, sărbătoarea a fost reprimată, iar cei care o celebrau erau sancționați.

Abia în 1870 Crăciunul a devenit sărbătoare federală în SUA, moment în care atitudinea rigidă față de această perioadă a început să se schimbe.

Astăzi, oferirea de cadouri pe 25 decembrie este la fel de strâns legată de Crăciun precum masa festivă sau bradul împodobit cu lumini. În fiecare an, milioane de oameni merg în magazine sau apelează la comercianții online pentru a-și bifa listele de Crăciun și a se asigura că au ceva de oferit celor dragi.

În prezent, a dărui are o semnificație diferită pentru fiecare persoană, însă, indiferent de motivație, bucuria greu de explicat a gestului de a oferi rămâne unul dintre cele mai plăcute aspecte ale sezonului festiv. Fiind o tradiție veche cât omenirea, oferirea de cadouri nu dă semne că ar dispărea.

Moș Crăciun în jurul lumii

Cei mai mulți europeni îl văd pe Moș Crăciun ca pe un bătrân mare și vesel, cu barbă, îmbrăcat într-un costum roșu. Totuși, acest „Moș Crăciun” este doar una dintre variantele personajului care aduce jucării și dulciuri copiilor de Crăciun.

Te-ai întrebat vreodată cum este numit Moș Crăciun în alte țări din lume sau chiar cum arată? Multe țări sărbătoresc Crăciunul prin tradiții diferite, iar Moșii lor arată și ei diferit.

Father Christmas – Anglia

Father Christmas a apărut pentru prima dată ca personaj în piesa „Christmas His Masque”, din 1616. La început, în ilustrații purta haine de diferite culori, inclusiv verde, mov, albastru sau maro. Astăzi, Father Christmas seamănă mult cu Moș Crăciun american: un bărbat vesel, bine hrănit, cu barbă albă și haină cu margini de blană. Totuși, varianta tradițională britanică poartă o mantie verde, o coroniță din ilice sau iederă și ține un toiag.

Los Reyes Magos – Spania

În Spania, copiii cuminți sunt vizitați nu de unul, ci de trei personaje. Aceștia sunt cunoscuți drept Los Reyes Magos, adică cei trei magi sau cei trei regi. În zilele dinaintea sărbătorii El Día de Reyes, copiii le scriu scrisori magilor preferați: Melchor, Gaspar sau Baltasar.

Sinterklaas – Olanda

Sinterklaas este versiunea olandeză a lui Moș Crăciun și seamănă cel mai mult cu Sfântul Nicolae. Poartă o mitră roșie de episcop și un toiag împodobit cu pietre. După ce intră în oraș călare pe un cal alb, Sinterklaas bate la uși pentru a aduce daruri copiilor cuminți.

Tomte sau Jultomten – Suedia

În Suedia, Moșul este reprezentat tradițional ca o creatură mică, asemănătoare unui pitic, provenită din folclorul suedez. De Crăciun, un adult din familie îmbracă o haină roșie și poartă o mască de Tomte, apoi împarte cadourile copiilor.

Weihnachtsmann – Germania

În Germania există, de fapt, zeci de denumiri pentru Moș Crăciun, în funcție de regiune. Cele mai cunoscute patru sunt Weihnachtsmann, Klaus, Nickel și Niglo. Germanii sărbătoresc și Nikolaustag, sau Ziua Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie. În loc de spiriduși, Sfântul Nicolae este însoțit de personaje mai înfricoșătoare, precum Aschenmann, Bartl, Boozenickel, Hans Trapp, Klaubauf, Belsnickel/Pelznickel, Ruhklas și Knecht Ruprecht.

Père Noël – Franța

Moș Crăciunul francez are un stil aparte. În loc de clasica pălărie roșie, Père Noël poartă o glugă căptușită cu blană, atașată unei mantii lungi. În loc să lase lapte și biscuiți pentru Moș, copiii lasă morcovi și alte bunătăți pentru măgarul zburător al lui Père Noël, numit Gui (adică „vâsc”, în franceză).

