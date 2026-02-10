De ce Physalis este fructul preferat al bucătarilor și nutriționiștilor. Ce beneficii pentru sănătate are

Physalis este un gen care cuprinde aproximativ 80 de specii de plante anuale sau perene, producătoare de fructe, originare din America de Nord și de Sud.

Fructul este asemănător cu o roșie cherry necoaptă, de culoare verde, portocalie sau galbenă. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct și beneficiile sale. Cum arată Physalis Physalis face parte din familia solanaceelor. Plantele din acest gen au flori cu cinci petale, semințe plate și rotunde și frunze verzi simple, uneori ușor păroase. Fructul este o bacă fermă, asemănătoare cu o roșie cherry necoaptă, de culoare verde, portocalie sau galbenă. Ceea ce diferențiază physalis de alte plante din familia solanaceelor sunt „felinarele” sale distinctive, cu aspect de hârtie, care învelesc fructul. Acestea sunt, de fapt, caliciuri mărite, partea asemănătoare petalelor aflată la baza florii. În cazul physalisului, caliciurile cresc și înconjoară complet fructul, formând o structură atât protectoare, cât și decorativă. Citește și Ce au descoperit arheologii britanici într-o groapă din perioada vikingă: „S-ar putea să fi fost prezentate drept trofee” De obicei, caliciurile sunt verzi la început, apoi se usucă, devin maro și ulterior bej deschis, deschizându-se în cele din urmă pentru a dezvălui fructul din interior.



Ce gust are Physalis sunt destul de diferite de alte fructe pe care le găsești în mod obișnuit în supermarket. Ele fac parte din familia solanaceelor (familia botanică Solanaceae). Această „familie” include rude mai puțin așteptate, precum roșiile, cartofii, vinetele și tomatillo. De fapt, fructele de Physalis cresc pe o plantă tip viță, acoperită cu frunze verzi, la fel ca tomatillo. Aceste frunze ajută la protejarea fructelor și contribuie la menținerea calităților nutritive chiar și după recoltare. În prezent, acestea pot fi găsite în magazine atât cu frunzele lor, cât și fără. Fructele mici, portocalii, au un gust ușor dulce-acrișor, asemănător cu cel al ananasului sau al căpșunilor. Aroma a fost descrisă drept dulce acrișoară. Fructele suculente sunt bogate în nutrienți esențiali și oferă beneficii importante pentru sănătate, printre care susținerea imunității, îmbunătățirea vederii și reducerea inflamației din organism. Beneficii și proprietăți Bogate în nutrienți Fructele de Physalis au un profil nutrițional impresionant. Au un aport caloric moderat, furnizând 74 de calorii per 140 g. Majoritatea caloriilor provin din carbohidrați. Aceeași porție conține 6 grame de fibre — peste 20% din doza zilnică recomandată. O porție de 140 g de Physalis conține: • Calorii: 74 • Carbohidrați: 15,7 g • Fibre: 6 g • Proteine: 2,7 g • Grăsimi: 1 g • Vitamina C: 21% din doza zilnică recomandată pentru femei și 17% pentru bărbați • Tiamină: 14% pentru femei și 13% pentru bărbați • Riboflavină: 5% • Niacină: 28% pentru femei și 25% pentru bărbați • Vitamina A: 7% pentru femei și 6% pentru bărbați • Fier: 8% pentru femei și 18% pentru bărbați • Fosfor: 8% Physalis conțin, de asemenea, cantități mari de beta-caroten și vitamina K, precum și puțin calciu. Ele conțin mai mulți compuși vegetali care pot avea efecte pozitive asupra sănătății. Conținut ridicat de antioxidanți Antioxidanții protejează celulele și repară daunele cauzate de radicalii liberi, molecule asociate cu îmbătrânirea și cu boli precum cancerul. Până în prezent, au fost identificați 34 de compuși diferiți în goldenberries care pot avea beneficii pentru sănătate. Compușii fenolici din goldenberries au demonstrat, în studii de laborator, că pot bloca dezvoltarea celulelor de cancer mamar și de colon, conform healthline. În alte teste de laborator, extractele din fructe proaspete și uscate au crescut durata de viață a celulelor și au prevenit formarea compușilor care provoacă stres oxidativ. Coaja acestor fructe conține aproape de trei ori mai mulți antioxidanți decât pulpa. Nivelul antioxidanților este maxim când fructele sunt coapte.

Efect antiinflamator Compușii numiți withanolide pot avea efecte antiinflamatoare, protejând posibil împotriva cancerului de colon. În studii pe animale, extractul din învelișul fructului a redus inflamația și markerii inflamatori din țesuturi. Deși nu există încă studii pe oameni, rezultatele de laborator sunt promițătoare. Susținerea imunității Nu există studii clinice pe oameni, dar cercetările de laborator sugerează beneficii pentru sistemul imunitar. Fructele de Physalis conțin polifenoli care pot bloca eliberarea unor markeri inflamatori ai sistemului imunitar. Sunt și o sursă bună de vitamina C. O cană (140 g) oferă 15,4 mg, contribuind semnificativ la necesarul zilnic. Vitamina C este esențială pentru funcționarea corectă a imunității. Beneficii pentru oase Aceste fructe sunt bogate în vitamina K, o vitamină liposolubilă implicată în metabolismul osos. Aceasta este necesară pentru formarea și menținerea oaselor și cartilajelor și contribuie la procesul de reînnoire a țesutului osos. Cele mai recente date arată că vitamina K ar trebui asociată cu vitamina D pentru sănătatea optimă a oaselor. Îmbunătățirea vederii Physalis furnizează luteină, beta-caroten și alți carotenoizi. Un aport ridicat de carotenoizi din fructe și legume este asociat cu un risc mai mic de degenerescență maculară legată de vârstă, principala cauză de orbire. Luteina, în special, este cunoscută pentru rolul său în prevenirea bolilor oculare. Luteina, zeaxantina și licopenul pot ajuta și la protejarea vederii la persoanele cu diabet. Cum se mănâncă Physalis pot fi consumate proaspete sau uscate, după îndepărtarea învelișului lor subțire, asemănător hârtiei. Le poți găsi în multe magazine alimentare. Modalități de a le include în alimentație: • consumă-le crude, ca gustare • adaugă-le într-o salată de fructe • presară-le peste o salată sărată • mixează-le într-un smoothie • înmoaie-le în ciocolată pentru desert • transformă-le într-un sos pentru carne sau pește • prepară gem din ele • amestecă-le într-o salată de cereale • adaugă-le peste iaurt și granola

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , Dată publicare: