Noile conturi de WhatsApp se adresează părinţilor care vor să ofere opţiuni limitate de comunicare celor mici, cu funcţii de supervizare parentală, ce oferă părinţilor control asupra activităţii realizate prin aceste conturi.

Noile conturi nu vor avea acces decât la comunicarea în scris şi funcţiile de apelare directă. Nu vor putea intra pe celelalte secţiuni ale aplicaţiei precum Status sau Channels.

De asemenea, copiii sub 13 nu vor fi vizaţi de nicio formă de publicitate.

Pentru crearea unui cont pentru copiii sub 13 ani, părintele va trebui să aibă la îndemână ambele telefoane, pentru a scana un cod QR.

În mod implicit, părinţii vor fi notificaţi atunci când copiii adaugă, blochează sau raportează un contact.

În plus aceştia pot activa şi alte alerte privind activitatea celor mici, precum cele legate de schimbarea numelui sau a imaginii de profil, de folosirea grupurilor de discuţii sau a mesajelor care se şterg automat singure după un interval de timp.

Toate mesajele de la contacte noi şi cererile de acces la grupurile de discuţii vor ajunge într-un folder special, care poate fi accesat doar cu PIN-ul părintelui.

Conturile pentru copiii sub 13 ani vor fi implementate treptat, pe parcursul următoarelor luni, anunţă Meta.