S-a întâmplat după audierea în comisia CSM, unde a răspuns cu dificultate la mai multe întrebări. Marius Voineag, actualul şef al DNA, candidat pentru funcţia de adjunct al Parchetului General, şi Alex Florenţa, cel care conduce în acest moment parchetele, au primit câte 3 voturi pentru şi 3 împotrivă.

Vizibil emoţionată, Cristina Chiriac a avut dificultăţi în a răspunde la întrebările celor din comisie, inclusiv atunci când a fost rugată să spună care sunt standardele europene în materie de justiţie. Cristina Chiriac a vorbit şi despre lipsa de procurori din sistem, spunând că Parchetul General trebuie să găsească soluţii.

Apoi, Claudiu Sandu, membru în comisia CSM, i-a cerut şefei DNA Iaşi să lămurească de ce în declaraţia ei de avere ar apărea în jur de un milion de euro, sumă nejustificată de venituri. Cristina Chiriac a susţinut că totul este rezultatul unei erori în completarea documentului - platforma electronică nu ar fi interpretat corect o virgulă.

La interviu a urmat Marius Voineag, candidat acum la postul de adjunct în conducerea Parchetului General. După ce şi-a expus ideile pentru modernizarea parchetelor şi eficientizarea anchetelor, actualul şef al anticorupţiei a explicat că ordinul intern din DNA, criticat în investigaţia Recorder, este doar o măsură administrativă de coordonare care a produs efecte pozitive.

Marius Voineag, procuror şef DNA: „Chestiunea de independenţă a procurorului n-ar trebui să existe atâta vreme cât ordinul n-a fost niciodată atacat. Mie nu mi-a zis un procuror din subordine. Am văzut totuşi critici sub vălul mascat cu privire la existenţa acestui ordin. Mi-ar fi plăcut să fie atacat dacă era vreo problemă”.

Pe tot parcursul interviurilor, reprezentanţii mai multor organizaţii civice au protestat în faţa CSM şi le-au cerut magistraţilor să nu avizeze propunerile ministrului justiţiei.

Recent, preşedintele Nicuşor Dan a transmis că a analizat profilurile candidaţilor şi, potrivit acestuia, sunt "persoane foarte interesante" care pot aduce dinamism în sistemul judiciar.

Corespondent ŞtirileProTV: „Avizul CSM este consultativ, preşedintele poate să ţină sau nu cont de el”.