Război în Iran, ziua 13. Iranienii au început să incendieze petroliere; O bază militară italiană a fost bombardată

În schimb, președintele Donald Trump a repetat în mai multe rânduri că războiul a fost câștigat de mult de trupele americane. Surse din serviciile secrete occidentale spun că Moscova ajută Iranul cu expertiză inclusiv privind tacticile conflictului cu drone, pe care îl exersează în Ucraina de peste 4 ani.

UPDATE 10:59 Iranul exportă mai mult petrol prin Strâmtoarea Ormuz decât o făcea înainte de război

Iranul exportă mai mult petrol prin Strâmtoarea Ormuz decât înainte de începerea războiului, ceea ce indică faptul că menţine controlul asupra acestei căi navigabile strategice, în timp ce tranzitul altor producători regionali rămâne practic paralizat, relatează ziarul american The Wall Street Journal (WSJ), care citează date de la firma de urmărire a petrolierelor Kpler, transmite joi EFE.

WSJ a informat că, de la începutul conflictului, şapte nave au încărcat ţiţei în largul coastei iraniene şi că în ultimele şase zile volumul mediu încărcat a ajuns la 2,1 milioane de barili pe zi, adică peste cele aproximativ 2 milioane de barili exportate în februarie.

Între timp, alţi producători din Golf - între care Arabia Saudită şi Irak - şi-au redus producţia şi caută rute alternative pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, un coridor maritim prin care trece aproximativ o treime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Creşterea recentă sugerează că transporturile iraniene nu înregistrează perturbări şi că cererea chineză de ţiţei din Iran rămâne puternică.

UPDATE 09:30 Condițiile Iranului pentru armistițiu

Iranul a comunicat intermediarilor regionali că, pentru a se ajunge la un armistițiu, SUA trebuie să garanteze că nici ele, nici Israelul nu vor ataca țara în viitor, potrivit mai multor oficiali.

Iranul este îngrijorat în special de faptul că Israelul va ataca din nou după încheierea războiului actual, au afirmat sursele sub protecția anonimatului, arată Bloomberg.

Nu este clar dacă SUA sunt dispuse să ofere Iranului o astfel de garanție și dacă ar putea insista ca Israelul să facă același lucru.UPDATE 08:41 O rachetă a lovit o bază militară italiană din Kurdistanul irakian

O rachetă a lovit miercuri noaptea o bază militară italiană din Kurdistanul irakian; nimeni nu a fost rănit, informează Ministerul Apărării de la Roma într-un mesaj preluat de Reuters de pe platforma X. "O rachetă a lovit baza noastră din Erbil. Nu sunt morţi sau răniţi în rândul personalului italian. Sunt bine cu toţii", a comunicat ministerul la scurt timp după miezul nopţii.

Ministrul Apărării Guido Crosetto a fost permanent în contact cu comandanţii militari de rang înalt în legătură cu incidentul, mai arată mesajul. Tot pe X, ministrul de externe Antonio Tajani a afirmat că personalul militar italian se adăpostise într-un buncăr, "sunt cu toţii bine şi sunt în siguranţă". La Erbil se află circa 300 de militari italieni, care instruiesc forţele de securitate kurde, arată site-ul de internet al Ministerului Apărării.

UPDATE 08:00 Zona industrială din sud-vestul Teheranului, atacată

Conform agenției de știri Mehr, a avut loc un atac american-israelian asupra unei zone industriale din Rabat Karim, la aproximativ 27 km sud-vest de Teheran.

Viceguvernatorul orașului a declarat că unul dintre obiectivele atacate a fost un depozit abandonat, scrie Al Jazeera.

UPDATE 07:46 Noul lider suprem al Iranului, rănit în atacurile care i-au ucis tatăl

Iranul afirmă că noul său lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în timpul atacurilor aeriene americane și israeliene care i-au ucis tatăl.

Confirmarea din partea Teheranului a venit în urma speculațiilor că acesta se ascundea de ochii publicului, în parte din cauza rănilor sale, scrie Sky News.

UPDATE 07:32 SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul

Prima săptămână a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului pentru membrii Congresului, afirmă New York Times, notează AFP.

Potrivit ziarului, care citează surse anonime care au participat la briefingul ţinut marţi, această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor, sugerând că suma finală ar putea fi mult mai mare.

Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniţie în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri aeriene împotriva Iranului, o cifră care depăşeşte cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.

Administraţia Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanşat pe 28 februarie împreună cu Israelul.

UPDATE 07:20 Un consilier al lui Khamenei afirmă că Trump este "Satana"

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump este "Satana", promiţând totodată că ţara sa va distruge Israelul, notează AFP.

"Trump este cel mai corupt şi mai stupid preşedinte american", a declarat Yahya Rahim Safavi la televiziunea de stat, numindu-l "Satana întruchipată". "În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Unul dintre cei doi trebuie să rămână. Cel care va rămâne este Iranul, iar cel care va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist", a adăugat el.

UPDATE 07:10 Petroliere ard în apropierea Irakului

Iranul a incendiat două petroliere în apele irakiene, intensificând atacurile asupra instalaţiilor petroliere şi de transport din Orientul Mijlociu şi avertizând că lumea ar trebui să se pregătească pentru un preţ al petrolului de 200 de dolari pe baril, contrazicând afirmaţia preşedintelui Donald Trump că SUA au câştigat deja războiul, transmite Reuters.





UPDATE 07:00 Surse ale serviciilor occidentale: Teheranul primește un sprijin important din partea Rusiei

Pe de altă parte, surse din cadrul serviciilor occidentale au declarat pentru CNN că Teheranul primește un sprijin important din partea Rusiei.

Nick Paton Walsh corespondent CNN: „Oficialii americani au declarat acum câteva zile că Rusia furniza doar informații generale pentru a ajuta la țintirea bazelor americane din regiune, dar un oficial al serviciilor de informații occidentale cu care am vorbit merge mai departe și spune că, deși această asistență generală s-a transformat în ceva ce consideră a fi mai îngrijorător, ei cred că Rusia oferă strategii de țintire Iranului pe baza experienței dobândite în Ucraina. Sursa respectivă și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la amenințarea crescută reprezentată de dronele maritime, chiar și de bărcile de pescuit cu tehnologie avansată, care ar putea fi folosite împotriva grupurilor de atac americane din acea regiune, pentru că se pare că Rusia este dornică să ofere Iranului asistență de ultimă oră”.