Tezaurul, ascuns într-un ulcior de lut (candiușka), datează din perioada de declin a Imperiului Rus și ar fi fost îngropat în timpul sau după Revoluția din 1917, transmite Agerpres.

Descoperirea a fost făcută în 2025 de cercetătorii de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe și de la Muzeul Istoric și Etnografic, înainte de demararea unei noi construcții. Comunicatul oficial a fost publicat pe 5 martie.

Tezaurul conține 387 de monede de 10 ruble, 10 monede de 5 ruble, 10 monede de 15 ruble și două monede de 7,5 ruble. Majoritatea provin din timpul domniei țarului Nicolae al II-lea, ultimul împărat rus executat în 1918 împreună cu familia Romanov. Doar două monede sunt mai vechi, din epocile țarilor Nicolae I și Alexandru al III-lea.

Experții susțin că proprietarul a ascuns economiile în perioada revoluției, cu intenția de a le recupera ulterior. Valoarea nominală totală – 4.085 de ruble – echivala în 1916 cu aproximativ 610 dolari, sau peste 18.000 de dolari în termeni actuali, reprezentând „o parte substanțială din economiile cuiva". Însă valoarea de topire a aurului (90% puritate pentru monedele de 10 ruble) depășește astăzi 500.000 de dolari.

Identitatea proprietarului rămâne un mister. Arhivele indică 24 de familii care locuiau în zonă la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, dar corespondența între numerele istorice și moderne ale caselor a fost pierdută.