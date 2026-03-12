PSD a anunţat joi că va aviza, cu obiecţii, proiectul de buget, pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan, arătând că mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună toate elementele respinse în mod nejustificat.

Astfel, social-democraţii intenţionează să adopte măsurile propuse de formaţiune prin intermediul amendamentelor depuse în Parlament, la proiectul de buget.

Documentul poate fi consultat AICI.

Bugetul pe 2026 a intrat în transparență

Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat de Ministerul Finanţelor în transparenţă.

Deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, fiind proiectat sã scadã la 5,1% din PIB în 2027, veniturile totale cresc la 36 % din PIB faţă de anul trecut, iar cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei, conform proiectului bugetului de stat pe 2026 făcut public marţi de Ministerul Finanţelor.

De asemenea, bugetul pentru investiţii creşte cu aproape 25,6 miliarde lei faţă de anul trecut, ceea ce ridicã ponderea acestora la peste 8% din PIB, faţã de 7,2% în anul precedent. Ministerul Finanţelor anunţă că, pentru 2026 proiectul de buget propune o formulã mai echitabilã şi mai predictibilã de finanţare a Capitalei, propunând crearea unui fond la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, destinat finanţãrii serviciilor publice generale de la nivelul Municipiului Bucureşti, pentru asigurarea cofinanţãrii proiectelor de infrastructurã şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală.

Premierul Ilie Bolojan declara că Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să menţină un nivel ridicat al investiţiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administraţia publică şi, în acelaşi timp, să pună economia pe baze mai sănătoase.

”Ministerul de Finanţe a publicat proiectul de buget. Ne propunem ca până la sfârşitul săptămânii să fie aprobat de Guvern şi trimis Parlamentului pentru adoptare. Bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări”, afirma Bolojan.