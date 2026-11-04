Nisipul are în mod natural o nuanță distinctă de roz sau roz-roșiatic. Nu este vorba despre o iluzie optică provocată de lumina răsăritului sau a apusului.

Cum se formează plajele roz

Culoarea poate fi observată atât la prânz, cât și în lumina caldă a după-amiezii. Nuanța roz este naturală și relativ constantă, deși intensitatea ei poate varia ușor în funcție de umiditatea nisipului și de unghiul din care cade lumina soarelui.

Ce anume face ca o plajă roz să aibă această culoare? Răspunsul se află sub suprafața apei. Nuanța specifică este dată de milioane de fragmente roșii foarte mici, provenite de la organisme marine microscopice numite foraminifere, în special din specia Homotrema rubrum. Aceste organisme unicelulare au cochilii de culoare roșie sau roz și trăiesc, de obicei, pe recifele de corali și pe suprafețele stâncoase din apele tropicale.

După moartea organismelor, cochiliile lor colorate se descompun în particule mici, care sunt transportate spre țărm de valuri și curenții oceanici. De-a lungul a mii de ani, fragmentele roșii se amestecă cu nisipul alb, bogat în carbonat de calciu, provenit din corali și scoici. Astfel se formează nuanța roz care a făcut celebră această plajă.

Potrivit biologilor marini, specia Homotrema rubrum se dezvoltă în apele tropicale calde și puțin adânci. Din acest motiv, mările bogate în corali din apropierea insulelor Flores și Komodo reprezintă un habitat ideal pentru aceste organisme.

Secretul plajelor cu nisip roz în timp

Formarea unei plaje cu nisip roz este un proces natural lent, care poate dura mii sau chiar zeci de mii de ani. Iată cum se desfășoară:

Pasul 1 – Coloniile de foraminifere se dezvoltă

Organismele marine microscopice numite foraminifere, în special specia Homotrema rubrum, trăiesc pe recifele de corali și pe suprafețele stâncoase de sub apă. Acestea își construiesc cochilii de culoare roșie și se dezvoltă în apele tropicale calde și puțin adânci.

Pasul 2 – Cochiliile se descompun

După moartea organismelor, cochiliile lor se depun pe fundul mării. În timp, valurile, curenții și eroziunea naturală le descompun în fragmente roșii foarte mici. Unele specii marine, inclusiv peștii-papagal, contribuie și ele la acest proces, mărunțind coralii și cochiliile în particule fine.

Pasul 3 – Fragmentele roșii se amestecă cu nisipul alb

Curenții oceanici transportă particulele roșii spre țărm, unde acestea se amestecă cu nisipul alb, bogat în carbonat de calciu, provenit din scheletele coralilor și din scoici. Această combinație creează culoarea roz specifică plajei.

Pasul 4 – Natura completează în permanență nisipul plajei

Atât timp cât recifele de corali și populațiile de foraminifere rămân sănătoase, noi fragmente de cochilii roșii continuă să se formeze și să ajungă pe plajă. Acest proces natural contribuie la păstrarea culorii roz de-a lungul timpului.

Unde poți găsi plaje cu nisip roz?

Plajele cu nisip roz sunt foarte rare și pot fi întâlnite doar în câteva locuri din lume. Printre cele mai cunoscute se numără:

Pink Beach, Parcul Național Komodo, Indonezia

Considerată una dintre cele mai cunoscute plaje cu nisip roz din Asia, aceasta se află în Parcul Național Komodo, în apropiere de Labuan Bajo, pe insula Flores. Nuanța specifică este rezultatul amestecului dintre nisipul alb provenit din corali și fragmentele roșii de foraminifere.

Harbour Island, Bahamas

Cunoscută pentru nisipul în nuanțe delicate de roz, Harbour Island este una dintre cele mai fotografiate destinații de acest fel din lume. Plaja se întinde pe mai mulți kilometri de-a lungul coastei de est a insulei.

Plaja Elafonissi, Creta, Grecia

Această lagună este renumită pentru apele sale turcoaz și puțin adânci, dar și pentru nisipul cu reflexe roz, format din fragmente de scoici și resturi ale unor organisme marine.

Plajele cu nisip roz din Bermuda

Mai multe plaje din Bermude au nisip roz-pal, ceea ce transformă arhipelagul într-una dintre cele mai cunoscute destinații din lume unde poate fi observat acest fenomen natural rar, conform travass.life.

Peisaje asemănătoare pot fi admirate în următoarele destinații:

• Plaja Elafonissi (Creta, Grecia);

• Pantai Merah (Komodo, Indonezia);

• Platja de Ses Illetes (Formentera, Insulele Baleare, Spania);

• Plaja Harbour Island (Bahamas);

• Insula Great Santa Cruz (Filipine);

• Plaja Crane (Barbados);

• Plaja Horseshoe Bay (Bermuda);

• O plajă de pe mica insulă Tikehau (Polinezia Franceză);

• Plaja Pink Beach din Bonaire (Caraibe).

Plajele cu nisip roz – o frumusețe în pericol

Din păcate, plajele cu nisip roz, la fel ca toate celelalte plaje, sunt expuse mai multor amenințări:

• Eroziunea: valurile și curenții marini pot eroda treptat nisipul roz, reducând suprafața plajei.

• Poluarea: activitățile umane, precum turismul și dezvoltarea așezărilor, pot duce la acumularea de deșeuri și ape uzate pe plaje. Acestea afectează microorganismele și algele responsabile de culoarea roz a nisipului.

Schimbările climatice: încălzirea globală și fenomenele meteorologice extreme pot modifica ecosistemele marine și pot accelera eroziunea zonelor de coastă.