Corespondent Știrile PRO TV: „Începând cu 6 noiembrie vor intra în vigoare noile prevederi legale. Așadar, peste două zile, motocicliștii, cei care au mopede, dar și bicicliștii vor beneficia de un cadru clar în care se pot deplasa în condiții mai bune pe străzile și șoselele din România. Este inclusă permisiunea accesului pe banda destinată transportului în comun, prevedere care are scopul de a ajuta la fluidizarea traficului, spun specialiștii. Mai mult, la semafor, atunci când coloana de mașini este oprită, acestei categorii de vehicule pe două roți îi este permis să devanseze coloana, dacă există un spațiu sigur de deplasare care să nu îi incomodeze pe șoferi, și să ajungă în fața rândului de mașini. În București, spre exemplu, sunt intersecții în care, prin marcaje de culoare roșie, sunt semnalizate locurile unde ar trebui să se oprească la semafor mopedele, motocicletele și bicicliștii. Același lucru este valabil și pentru trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu barieră. Prin noua lege, nu mai este considerată depășire atunci când motociclistul trece în mers pe lângă un autoturism aflat pe același sens de circulație, în interiorul marcajului care delimitează banda. Toate aceste măsuri, reglementate acum și în România, ca în alte țări europene, au menirea să sporească nivelul de atenție al participanților la trafic în momentul deplasării, chiar și atunci când nu vor să schimbe direcția, dar și să fluidizeze circulația.”