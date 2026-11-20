Adolescenții neglijează și mai mult micul dejun. Pentru o dezvoltare armonioasă, nutriționiștii recomandă să le punem copiilor în pachețel fructe proaspete, lactate și cereale integrale.

Conform specialiștilor, doar 69% dintre copiii de 8 ani mănâncă dimineața. Procentul scade la 44% pentru cei de 11 ani. Și numai un sfert dintre adolescenții care merg la liceu iau masa după ce se trezesc.

Tânără: „Nu prea am timp să am un mic dejun complet dimineața, așa că renunț la el complet”.

Tânăr: „Mai degrabă prefer să dorm”.

Nutriționiștii atrag atenția că micul dejun trebuie să asigure aproximativ 25% din necesarul energetic zilnic al unui copil de vârstă școlară, adică până la 500 de calorii. Tot specialiștii sugerează în ghid că, pe lângă sursele de proteină, în farfuria copilului trebuie să fie un fruct ori o legumă. Importantă este și hidratarea.

Dr. Laura Gavrilaș, nutriționist-dietetician: „Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei pentru că hrănește creierul. Practic, ne începem ziua fără combustibilul principal pentru creierul nostru, de aici și rezultatele mai slabe la școală, lipsa de concentrare sau starea de somnolență”.

Din păcate, la cei mici, efectele sunt vizibile și în sala de clasă.

Teodora Sandu, profesor învățământ primar: „Majoritatea nu servesc micul dejun acasă, ci îl servesc în prima pauză la școală. Deci, automat, nu se pot concentra pe ceea ce avem la clasă atât de bine pentru că le este gândul la masă”.

Ghidul publicat de Societatea de Științe în Nutriție recomandă limitarea băuturilor îndulcite, a zahărului adăugat și a excesului de sare. Mai mult, le propune părinților și o serie de rețete.

Mămică: „La grădiniță mânca fetița mea de dimineață, acum nu mai mănâncă”.

Mămică: „La noi este o regulă. Ne trezim cu 10–15 minute mai repede”.

Ghidul semnalează că avem cele mai mari diferențe între sexe în ceea ce privește excesul ponderal la copiii de 7–9 ani și, în același timp, cel mai mare procent de deficit ponderal din Europa.