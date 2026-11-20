Ministrul Apărării, după ce trei nave au fost lovite de drone: Avem nevoie de echipamente pentru lupta antidronă

Ministrul Apărării, Radu Oprea, afirmă, după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, că va aduce în discuţiile de la Bruxelles cu miniştrii omologi situaţia din Marea Neagră.