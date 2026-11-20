Potrivit Ministerului Apărării din Moldova, în jurul orei 14:48, un aparat de zbor fără pilot a intrat în ţară din direcţia localității Iaski, regiunea Odesa, în direcţia localităţii Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, scrie news.ro.
Ulterior, la ora 14.49, drona a părăsit spaţiul naţional din direcţia localităţii Tudora, raionul Ştefan Vodă în Ucraina, localitatea Udobnoe, regiunea Odesa.
Este al doilea survol ilegal înregistrat în această zi.
Alt obiect de zbor fără pilot a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi la ora 01:19. Acesta a venit din direcţia localității Sadkivţi, regiunea Viniţa, Ucraina.
Ulterior, la ora 01:28, obiectul a părăsit spaţiul aerian naţional, îndreptându-se spre localitatea Lucăceni, Cernăuţi, Ucraina.