Întrebat la CNBC dacă subiectul a fost pe ordinea de zi, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a răspuns pur şi simplu: "Nu".

Huang a demisionat săptămâna trecută pe fondul unui scandal legat de adulter, presupus spionaj din partea unei amante în favoarea Beijingului şi contrabandă cu cipuri Nvidia de ultimă generaţie către rivalul său chinez.

Înainte de a se întâlni cu omologul său, Donald Trump l-a apărat pe Jensen Huang, sugerând că este posibil ca acesta să nu fi avut de-a face cu o femeie spion chineză.

Beijingul a negat orice act de spionaj.

Afacerea a provocat agitaţie chiar şi în cadrul administraţiei SUA.

Bessent a criticat Departamentul Comerţului, condus de Howard Lutnick, pentru că nu a intervenit pentru a bloca exporturile de cipuri Nvidia către o companie cu sediul în Singapore, suspectată că ar fi expediat componentele strategice către China, în ciuda unui embargou impus de SUA.

Compania, numită Megaspeed, era condusă de Alice Huang (fără nicio legătură cu Jensen Huang), a cărei relaţie cu fostul şef Nvidia a stârnit îngrijorări în rândul serviciilor secrete americane.

Washingtonul restricţionează exporturile celor mai puternice cipuri pentru a împiedica Beijingul să ajungă din urmă Statele Unite în cursa pentru inteligenţa artificială (AI), o chestiune considerată de securitate naţională.

"Restricţiile corespunzătoare privind cipurile sunt în vigoare", a declarat vineri Bessent, subliniind că deturnarea acestor cipuri este "sub control".