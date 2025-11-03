Cum ne influențează relația cu mama întreaga viață. Un studiu arată cum se modifică structura creierului la maturitate

Un nou studiu internațional condus de cercetători din Cluj arată cum starea de bine și structura creierului sunt influențate de relația cu mama din copilărie.

Spre exemplu, un instinct matern bazat pe control și hiperprotectivitate crește riscul ca viitorul adult să aibă mai puțină încredere în el, să ia cu greu decizii ori să facă față cu greu emoțiilor.

Specialiștii au lucrat cu profesori de la Universitatea Oxford, iar cercetarea lor s-a întins pe mai multe decenii.

Un număr de 5.000 de britanici născuți în 1946 au vorbit cu cercetătorii despre relația cu mama lor, când au împlinit 43 de ani. Aproape trei decenii mai târziu, unii dintre ei au fost supuși unor scanări cerebrale.

Sarah Bauermeister, cercetătoare de la Universitatea Oxford: „Atunci când oamenii își amintesc o mamă prea autoritară, adică un control parental excesiv, negativ, ei tind să raporteze o stare de bine mai scăzută, un nivel mai mic de fericire. Deși oamenii vorbesc despre amintirile lor din copilărie, noi putem observa efectele acelor experiențe pe imagini ale creierului, multe decenii mai târziu."

Pe de altă parte, cei care au avut o copilărie echilibrată și părinți care i-au încurajat să ia propriile decizii sunt, la maturitate, mai încrezători și mai mulțumiți de viață. Lucru confirmat și de cei trecuți de-a doua tinerețe.

Bărbat: „Am fost lăsat să am și copilărie și am fost și responsabilizat”.

Femeie: „Eram încrezătoare în mine, știam că mă pot descurca și singură”

Delia Gheorghe, cercetătoare la Institutul de Neuroștiință Transilvania: „Nu vorbim despre efecte dramatice, ci despre influențe subtile, care ne arată cât de profunde pot fi relațiile din primii ani de viață."

Practic, cercetătorii susțin că relațiile timpurii nu dispar odată cu copilăria – ele se imprimă în creier și pot influența felul în care trăim, chiar până la bătrânețe.

Vlad Moca, Institutul de Neuroștiință Transilvania: „La începutul vieței, în copilărie, este foarte plastic. Modificările din perioada asta critică sau experiențele pe parcursul vieții ajung să se reflecte asupra structurii biologice ”

Sfatul psihologilor pentru părinți

Marius Pentilie, psiholog: „Să găsim înțelepciunea și echilibrul acela în relația cu copilul. Să fim empatici, să încercăm să îi înțelegem. Este imposibil să fii întotdeauna perfect”.

Studiul a fost realizat de Institutul de Neuroștiință Transilvania, în colaborare cu Universitatea Oxford.

