InspirAction, cu sprijinul PRO TV, a dat startul Hack Your Mind un proiect național de educație digitală pentru adolescenți

30-10-2025 | 14:25
PARTENERIAT. 62% dintre adolescenți se informează exclusiv de pe rețele sociale, iar 74% nu verifică sursa știrilor, potrivit unui studiu realizat de World Economic Forum.

 

Europol raportează o creștere alarmantă a atacurilor cibernetice asupra minorilor, iar cercetările recente arată că unul din zece adolescenți dezvoltă un comportament problematic în raport cu rețelele sociale, simțind fie că pierd controlul sau experimentând consecințe negative în viața reală.

În acest context, Asociația InspirAction, cu sprijinul PRO TV, lansează programul național Hack Your Mind - o inițiativă de educație digitală care aduce în școli lecții despre gândirea critică și recunoașterea știrilor false, siguranța online și echilibrul în utilizarea tehnologiei. Proiectul include mai multe componente: sesiuni educaționale pentru liceeni susținute de traineri certificați, lecții livrate de profesori voluntari pentru elevi de gimnaziu și liceeni, dar și un segment inovator ce implică formarea a 100 de liceeni voluntari care vor transmite mai departe lecțiile către colegii lor mai mici de gimnaziu. În total, peste 5.000 de tineri vor participa activ.

Proiectul include și o campanie educațională online, care va aduce mesaje despre siguranța digitală și gândire critică în fața a peste 20.000 de adolescenți, printr-o serie de videoclipuri scurte și resurse disponibile pe platforma www.inspiraction.ro.

„Am creat Hack Your Mind pornind de la realitatea digitală în care trăiesc adolescenții. Nu putem vorbi despre educație modernă fără a le oferi tinerilor instrumente reale prin care să înțeleagă pericolele online și să învețe să filtreze informația. Avem alături traineri și profesori dedicați care dau mai departe lecțiile acolo unde contează cel mai mult: la clasă”, a declarat Simona Paraschiv, Președintele Asociației InspirAction.

Bursele BookLand, cele mai mari burse educaționale din România, decernate la Gala BookLand

„Educația digitală este esențială pentru viitorul tinerilor. PRO TV susține proiectul Hack Your Mind pentru că aduce soluții reale la provocările generației actuale: dezinformare, dependență de ecrane și securitatea în mediul online. Prin astfel de inițiative educaționale, contribuim la formarea unei generații mai bine informate, care utilizează tehnologia conștient și echilibrat”, a declarat Cornelia Pițigoi, Head of Corporate Communications, PRO TV.

În cadrul proiectului „Hack Your Mind”, InspirAction pune la dispoziția profesorilor voluntari 5 planuri de lecție detaliate, alături de materiale educaționale interactive, concepute special pentru orele de dirigenție sau programul „Școala Altfel”. Cadrele didactice interesate se pot înscrie și descărca resursele pe: http://www.inspiraction.ro/profesori

„Hack Your Mind” se desfășoară în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026 și se va încheia cu o conferință educațională dedicată elevilor, profesorilor și partenerilor din mediul de afaceri.

Despre Asociația InspirAction

Asociația InspirAction contribuie la educația adolescenților din România, astfel încât aceștia să devină adulți responsabili, încrezători și împliniți și desfășoară programe prin care dezvoltă competențe necesare pentru o viață sănătoasă (mental, emoțional și fizic). În același timp, lucrează și cu părinții și profesorii lor pentru maximizarea rezultatelor dorite. Scopul Asociației InspirAction este să inspire un milion de tineri, părinți și profesori din România să devină o variantă mai bună a lor.

Bursele BookLand, cele mai mari burse educaționale acordate în România (în valoare totală de 140.000 euro) au fost decernate în cadrul Galei BookLand. 

