Cum ne afectează lipsa de somn sănătatea și de ce orele nu mai pot fi recuperate. Explicațiile specialiștilor

15-11-2025 | 19:47
Dacă pierdem ore întregi de somn în timpul săptămânii, nu le recuperăm în weekend așa cum credeam. Este concluzia unui studiu recent.

autor
Doina Plăcintă,  Gina Obrejan

Altfel spus, dacă nu dormim un număr constant de ore zilnic, cu gândul că sâmbătă ori duminică ne revenim, riscăm să ne pierdem energia și chiar să ne îmbolnăvim.

Cercetătorii americani au analizat mai multe săptămâni trei grupuri de tineri care au dormit un număr diferit de ore pe noapte.

Le-au măsurat nivelul de zahăr din sânge, greutatea și ritmul biologic.

Au descoperit că, în cazul persoanelor care au dormit cinci ore pe noapte, chiar și după un weekend în care au dormit cu o oră mai mult, corpul lor nu și-a revenit complet, metabolismul a rămas dezechilibrat.

La noi în țară, unul din cinci români doarme mai puțin de cinci ore pe noapte.

Bărbat: „Am somnul neregulat, e o chestie cu rezistență la stres dezvoltată. Devenim un fel de zombi.”

Femeie: „Niciodată nu este suficient. Îți trebuie foarte mult timp ca să le recuperezi.”

Mulți avem impresia că recuperăm odihna trezindu-ne târziu în weekend sau dacă tragem un pui de somn după-amiaza.

Femeie: „Încerc să mă mai culc după-amiaza, două, trei ore. Doar că mă trezesc mai greu lunea după un weekend în care dorm.”

Băiat: „În timpul săptămânii încerc să dorm minim șapte, în weekend 9-10.”

Specialiștii numesc această practică „somnul de recuperare în weekend”, doar că s-a constatat că această senzație de odihnă poate fi amăgitoare și că poate face mai mult rău decât bine.

În cazul persoanelor monitorizate, cercetătorii au observat că tinerii au avut un apetit mai crescut și până la culcare au fost tentați să mănânce, ba chiar au luat în greutate.

Olimpia Ușvat, medic primar pneumolog, competențe în somnologie, Spitalul de Pneumofiziologie Aiud: „Sunt foarte mulți pacienți, în special cei tineri, care dorm puțin în timpul săptămânii pentru că lucrează mult și încearcă să recupereze în weekend. Avem nevoie de minim 7 ore de somn pe noapte, nu facem somn de 5 ore în timpul săptămânii și 9 în weekend.”

Vasile Țibre, specialist în somnologie: „Deprivările de somn pot accentua tulburările cognitive, asta este clar, și anumite boli metabolice, inclusiv diabetul, obezitatea, pentru că lipsa somnului modifică comportamentul nostru alimentar. Mănânci mai mulți carbohidrați, de exemplu, adică dulciuri.”

Anda Popescu, psiholog: „În timpul somnului, în fazele profunde, REM, se produce o regenerare celulară, care ajută și corpul să fie sănătos, și sistemul imunitar.”

Un somn mai scurt de șase ore poate duce și la boli cardiovasculare, spun specialiștii în somnologie.

