Trecerea la ora de iarnă 2025. Ceasurile se dau înapoi și avem mai mult timp de odihnă. Cum profităm de ora în plus de somn

Trecerea la ora de iarnă 2025 este aproape, iar în acest weekend ceasurile vor fi date înapoi, oferindu-ne o oră în plus de somn. Această schimbare nu este doar un simplu ritual anual: ea influențează ritmul nostru biologic.

Deși pare o simplă ajustare a ceasului, această modificare influențează somnul, nivelul de energie și chiar starea de spirit.

Ce este ora de iarnă și cum funcționează schimbarea ceasurilor

Ora de iarnă reprezintă revenirea la timpul standard, prin mutarea ceasurilor cu o oră înapoi, spre deosebire de ora de vară, când ceasurile se dau înainte. Scopul principal este să ne adaptăm mai bine activitățile zilnice la lumina naturală, care iarna este mai redusă.

În România, trecerea la ora de iarnă se face în ultima duminică din octombrie. În 2025, aceasta va fi noaptea dintre 25 și 26 octombrie, când ceasurile vor fi date de la 04:00 la 03:00, oferindu-ne practic o oră în plus de somn. Această regulă este aplicată în toate țările Uniunii Europene pentru a uniformiza programul de lucru, transportul și alte activități internaționale.

Deși pare un detaliu tehnic, efectele asupra organismului sunt reale. Diminețile devin mai luminoase, sprijinind persoanele care se trezesc devreme, iar serile se întunecă mai devreme, ceea ce poate influența energia și dispoziția.

La nivel global, aproximativ 40% dintre țări folosesc sistemul schimbării orei. Motivul principal nu este birocratic, ci practic: sincronizarea transportului internațional, a tranzacțiilor financiare și a altor activități sociale.

Ora de iarnă 2025: Data exactă și detalii importante

În 2025, România va trece la ora de iarnă în noaptea dintre 25 și 26 octombrie, conform Timeanddate.com. Ceasurile se vor da înapoi de la 04:00 la 03:00, marcând revenirea la Eastern European Time (UTC+2).

Această ajustare aduce două efecte imediate. Câștigăm o oră de somn, ceea ce face noaptea respectivă cea mai lungă din an. Ziua va părea mai lungă dimineața, dar se va întuneca mai devreme seara.

Cum afectează ora de iarnă somnul și rutina zilnică

Chiar dacă ne bucurăm de o oră în plus de odihnă, corpul nu se adaptează instantaneu. Primele zile pot aduce insomnii sau treziri frecvente, somn neodihnitor sau oboseală accentuată.

Aceste tulburări apar pentru că schimbarea perturbă ritmul circadian, ceasul intern care reglează somnul, energia și dispoziția. Specialiștii numesc această stare „jet lag social”, similară cu efectele călătoriilor prin mai multe fusuri orare.

Efectele nu se opresc la somn. În primele zile după trecerea la ora de iarnă crește riscul de accidente rutiere și evenimente cardiovasculare, persoanele vulnerabile pot resimți stări de anxietate, depresie sau schimbări de dispoziție.

Sfaturi pentru o adaptare ușoară la ora de iarnă

Există strategii simple care fac tranziția mai lină. În primul rând ajustează treptat ora de culcare. Începe câte 10–15 minute mai devreme cu 3–4 zile înainte de schimbare. Astfel, corpul nu va percepe modificarea ca pe un șoc. Menținerea unei rutine regulate, inclusiv în weekend, ajută la stabilizarea ritmurilor circadiene.

În al doilea rând, profită cât mai mult posibil de lumina naturală. Expunerea la soare dimineața este crucială. Dacă lumina nu e suficientă, poți folosi o lampă cu spectru complet sau sunrise alarm clock, care imită răsăritul gradual. Aceste metode ajută organismul să-și ajusteze ceasul intern și să mențină nivelul de energie pe parcursul zilei.

Creează un mediu de somn optim. Dormitorul trebuie să fie întunecat, răcoros și liniștit. Evită ecranele înainte de culcare pentru a reduce expunerea la lumina albastră. Ritualuri relaxante precum baia caldă, cititul sau exercițiile de respirație semnalează corpului că e timpul de odihnă.

Nu în ultimul rând, fii blând cu tine. Primele zile pot aduce oboseală. Un pui de somn scurt (20–30 minute) poate fi benefic, atâta timp cât nu este luat prea târziu. Activitatea fizică ușoară și hidratarea corectă sprijină nivelul de energie.

Istoria schimbării orei

Ideea de ajustare a timpului după anotimpuri nu este nouă. Romanii foloseau ceasuri cu apă care adaptau timpul activităților la lumina zilei.

De asemenea, în 1784, Benjamin Franklin a sugerat, satiric, trezirea mai devreme pentru a economisi ceara, idee care a influențat gândirea ulterioară.

Primul sistem modern a fost propus de George Hudson în 1895, care a sugerat mutarea ceasurilor pentru a avea mai mult timp liber. În 1916, Germania și Austro-Ungaria au implementat ora de vară pentru a economisi cărbune în timpul Primului Război Mondial.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1917, cu întreruperi și reintroduceri ulterioare până în perioada 1940–1942, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cum profităm de o oră în plus de somn

Trecerea la ora de iarnă aduce întotdeauna un mic „cadou”: o oră în plus de somn. Deși poate părea doar un avantaj de moment, modul în care folosim această oră poate influența întreaga noastră energie pentru zilele următoare. Iată câteva strategii simple pentru a profita la maximum de acest timp suplimentar.

În primul rând, odihna trebuie să fie de calitate, nu doar cantitativă. Profită de ora în plus pentru a adormi mai devreme sau a te trezi mai relaxat, astfel încât corpul să se refacă complet. Evită tentația de a rămâne pe telefon sau de a te uita la televizor, deoarece lumina albastră poate afecta somnul și ritmul circadian.

Expunerea la lumina naturală dimineața este esențială. Chiar dacă afară este mai întuneric, o plimbare scurtă sau simpla deschidere a ferestrei ajută organismul să-și regleze ceasul intern. Aceasta va crește nivelul de energie pe parcursul zilei și va sprijini o stare de spirit mai bună.

O altă strategie utilă este meditația sau relaxarea ușoară înainte de somn. Poți folosi tehnici de respirație, câteva pagini de citit sau un duș cald pentru a-ți pregăti corpul pentru odihnă profundă. În acest fel, ora suplimentară nu se pierde, ci devine o oportunitate de regenerare reală.

Nu în ultimul rând, folosește această oră pentru a-ți ajusta rutina zilnică: un mic dejun mai calm, planificarea zilei sau câteva momente de mișcare ușoară dimineața pot transforma această perioadă într-un start productiv și relaxat.

În concluzie, ora în plus de somn oferită de trecerea la ora de iarnă nu este doar un simplu bonus. Cu câteva obiceiuri corecte, poate deveni un instrument puternic pentru energie crescută, concentrare și stare de bine pentru întreaga zi.

Trecerea la ora de iarnă în transportul feroviar de călători

CFR Călători anunță trecerea la ora de iarnă: ce trebuie să știe pasagerii

CFR Călători informează că, începând din 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va trece la ora Europei Orientale (EET), astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Compania subliniază că mersul trenurilor nu va fi modificat ca urmare a schimbării orei.

În noaptea de 25/26 octombrie, trenurile care au ora de plecare din stațiile de formare după 04:00 (ora de vară) vor porni conform Mersului Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile aflate deja în circulație după ora 04:00 vor opri în stațiile prevăzute și vor aștepta ora de plecare conform noului orar, în timp ce trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua traseul fără oprire.

CFR Călători precizează că, având în vedere că și țările vecine trec la ora de iarnă în aceeași zi, trenurile internaționale vor circula conform orarului standard între stațiile de frontieră, fără întârzieri.

Pasagerii pot obține informații în timp real despre circulația trenurilor prin mai multe canale:

Telefon: 0219521 – INFO CFR (trafic intern) sau numerele de telefon din stațiile CFR, disponibile pe cfrcalatori.ro.

Aplicația TRENUL MEU: introducând numărul trenului în căsuța dedicată, se pot verifica opririle, întârzierile și timpul estimat de sosire.

Webcam-uri în gări: pe site-ul cfr.ro, în gările principale precum București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța.

Mers tren trafic intern pe cfrcalatori.ro sau de la personalul din stații.

