Noile ceasuri inteligente care vin cu funcții avansate pentru somn și sănătate. Ce au pregătit marile companii

De această dată ne uităm la câteva dintre cele mai noi ceasuri inteligente, care vin cu funcții tot mai avansate, precum sfaturi personalizate pentru un somn mai bun.

Apple Watch Ultra 3, considerat un ceas de teren, vine cu un ecran de 49 mm, un ecran OLED care este puțin mai mare acum, iar marginile sunt mai mici. Este un ceas făcut din titan.

Mai multe detalii puteți afla din cipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













