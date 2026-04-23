Printre acestea se numără degenerescența maculară legată de vârstă (AMD), o afecțiune care apare, de regulă, la pacienții peste 50 de ani. AMD este una dintre principalele cauze ale pierderii vederii în rândul adulților de peste 60 de ani și afectează milioane de oameni, potrivit Fundației Americane pentru Degenerescență Maculară, potrivit Fox News.

Afecțiunea afectează capacitatea de a citi, de a conduce și de a recunoaște fețe. AMD nu are tratament curativ, astfel că experții recomandă depistarea timpurie și prevenția. În stadii mai avansate, pacienții pot observa linii drepte deformate, pete întunecate în câmpul vizual sau vedere centrală încețoșată, potrivit medicului oftalmolog Vaidehi Dedania. Pierderea vederii poate fi deosebit de dificilă pentru persoanele în vârstă, deoarece poate duce la căderi frecvente, mobilitate redusă și pierderea independenței.

„Ne îndreptăm spre o lume în care nu mai reacționăm doar la pierderea vederii — putem interveni din timp și lua măsuri pentru a întârzia ceea ce era odinioară inevitabil pentru mulți pacienți”, a spus medicul.

Deși principalii factori de risc sunt genetica și înaintarea în vârstă, specialiștii recomandă câteva schimbări de stil de viață care pot reduce riscul și severitatea bolii:

1. Renunțarea la fumat

Fumatul este un factor major de risc și poate crește semnificativ probabilitatea pierderii vederii. Stresul oxidativ afectează celulele retinei și accelerează evoluția bolii. Renunțarea la fumat este esențială, mai ales pentru cei cu antecedente în familie.

2. Alimentație corectă

O dietă sănătoasă influențează evoluția bolii. Alimentele procesate, bogate în zahăr și grăsimi, sunt asociate cu degenerescența maculară. Se recomandă consumul de legume verzi și adoptarea unei diete echilibrate, precum cea mediteraneană.

3. Suplimentele alimentare

Anumite suplimente pot încetini progresia bolii în stadii intermediare sau avansate. Acestea conțin vitamine și minerale benefice pentru sănătatea ochilor.

4. Activitate fizică regulată

Mișcarea ajută la reducerea stresului oxidativ și contribuie la menținerea sănătății generale, având efecte pozitive și asupra riscului de progresie a bolii.

5. Controale oftalmologice regulate

Consultațiile periodice pot ajuta la depistarea bolii înainte de apariția simptomelor. Persoanele peste 50 de ani sunt sfătuite să efectueze controale regulate și să cunoască istoricul familial.