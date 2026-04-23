Un animal neobișnuit, cu picioare lungi, a fost filmat într-un sat din Ucraina. Localnicii cred că ar putea fi „chupacabra”

În satul Uhornyky din regiunea Ivano-Frankivsk, localnicii au filmat un animal necunoscut care se plimba prin curtea unei locuințe, în plină zi. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, alimentând din nou vechile zvonuri despre „chupacabra”, relatează dialog.ua.

Creatura, de mărimea unui câine mare, cu picioare disproporționat de lungi, o coadă ciudată și un bot de formă atipică, se deplasa calm și nu a dat semne de agresivitate.

Deocamdată nu există comentarii oficiale din partea experților. Totuși, specialiștii explică în general astfel de cazuri prin ipoteze simple: ar putea fi o vulpe, un câine sau alt prădător care și-a modificat aspectul din cauza bolii, epuizării sau a factorilor de mediu. Războiul și schimbările din ecosisteme determină, de asemenea, animalele sălbatice să se apropie mai mult de așezările umane.

Au fost însă animale care au prezentat caracteristici anormale, surprinse în alte regiuni ale Ucrainei. Anul trecut, câini cu blana albastră, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum aproape 40 de ani, au fost observați plimbându-se în zona de excludere în această lună, potrivit organizației Dogs of Chernobyl. Un expert ucrainean a susțin la scurt timp că patrupezii au fost sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce necontrolat, iar colorantul albastru este aplicat animalelor care au fost supuse procedurii de sterilizare pentru a fi vizibili şi mai uşor de identificat.