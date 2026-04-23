Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău a transmis, la solicitarea AGERPRES, că incidentul s-a petrecut în zonă Gării Râmnicu Sărat.

"Din primele investigaţii a reieşit că este vorba despre un minor de 11 ani, din Râmnicu Sărat. Acesta s-ar fi urcat pe un vagon cisternă, împrejurare în care s-ar fi electrocutat. Minorul a fost preluat de echipajele medicale şi transferat la spital pentru evaluare şi îngrijiri de specialitate", arată sursa citată.

Va fi transferat la un spital în Capitală

Reprezentanţii SJU Buzău au comunicat că minorul are arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului şi va fi transferat cu un elicopter SMURD la un spital din Capitală.

"La UPU-SMURD a SJU Buzău a fost transportat un copil în vârstă de 10 ani, cu diagnosticul de arsură prin electrocuţie. Copilul a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului. Se fac demersuri pentru transferul pacientului, cu un elicopter SMURD, la un spital din Capitală", precizează sursa menţionată.

În acest caz a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.