Toate acestea după ce un utilizator al platformei de pariuri Polymarket a câștigat sume importante mizând pe o valoare neobișnuită a temperaturii, scrie MarketWatch.ro.

Utilizatorii piețelor de predicții pot paria pe o gamă largă de evenimente — de la geopolitică și sport până la cultură pop și vreme. Presa franceză a relatat că, pe 6 aprilie, doi utilizatori au obținut profit după ce au estimat corect că temperatura maximă din Paris va ajunge la 21°C (70°F) în acea zi, în circumstanțe considerate neobișnuite.

Unul dintre pariori, al cărui cont fusese deschis chiar în acea lună, a obținut un profit de aproape 14.000 de dolari după ce a mizat mai puțin de 30 de dolari.

Potrivit datelor colectate de stația meteo a Météo France de la Aeroportul Internațional Charles de Gaulle din Paris, care măsoară temperatura capitalei, aceasta a crescut brusc cu 4–5 grade în doar câteva minute.

Un scenariu similar a avut loc pe 15 aprilie, când temperatura maximă a orașului a ajuns brusc la 22°C (71,6°F), probabilitatea pe piața de pariuri crescând de la 0,1% la peste 95% în doar 30 de minute.

La începutul acestei săptămâni, Météo France a declarat pentru BFMTV că a depus o plângere la autoritățile aeroportuare pentru o posibilă manipulare a sistemului de date care colectează prognozele pentru Paris, utilizate inclusiv pentru siguranța zborurilor.

Meteorologul Ruben Hallali a declarat că astfel de variații de temperatură în acele zile sunt „foarte puțin probabile” și că este posibil ca senzorii să fi fost manipulați de cineva care cunoaște modul lor de funcționare, pentru a valida un pariu.

Platforma Polymarket și Météo France nu au oferit imediat un punct de vedere, însă Polymarket a schimbat ulterior senzorul de referință pentru contractele legate de vremea din Paris.

Pariurile pe vreme au devenit populare pe piețele de predicție, unde utilizatorii pot paria pe temperaturi sau alte fenomene meteo. Totuși, au apărut îngrijorări privind posibila manipulare sau utilizarea de informații privilegiate, pe măsură ce tot mai mulți participanți încearcă să anticipeze rezultatele.

În ianuarie, un trader a atras atenția după ce a obținut un profit de peste 400.000 de dolari din pariuri legate de o posibilă operațiune militară a SUA în Venezuela.