Multe dintre candidatele înscrise își pierduseră speranța, însă acum, într-un context economic dificil, spun că au nevoie mare de acești bani pentru a-și susține și extinde afacerile. Relansarea programului a fost posibilă după adoptarea bugetului de stat pentru 2026.

Într-un cabinet veterinar, consultațiile se țin lanț. Afacerea merge, dar Sabina vrea mai mult. S-a înscris în programul „Femeia Antreprenor”, iar după ani de așteptare apare, în sfârșit, o speranță. Știe deja în ce ar investi banii.

Sabina Donescu, antreprenoare: Vrem să mai deschidem un nou sediu, asta este planul să ne extindem. Aparatele care fac aceste analize medicale esențiale pentru diagnostic, ecograf. Se simte o contractare a cererii, o restrângere a cheltuielilor. Atâta timp cât nu l-au anulat am sperat în continuare că va merge mai departe acest program pentru că este necesar pentru comunitatea de antreprenori, pentru dezvoltarea afacerii și mai ales pentru locurile de muncă.

Și Elena speră să primească această finanțare care să o ajute să-și dezvolte afacerea de catering.

Elena Niță, antreprenoare: Ne-am pierdut orice speranță, dar în antreprenoriat te adaptezi rapid. Asta e și găsești alte soluții, nu speram să se mai reia. Așteptăm să aflăm următorii pași. Sperăm să fie ceva simplificat și rapid și să primim acea finanțare care ne-ar ajuta foarte mult în perioada aceasta.

Câte afaceri vor primi ajutor

Bugetul este de aproximativ 200 de milioane de lei credite de angajament și aproape 197 de milioane de lei credite bugetare. Asta înseamnă că aproximativ o mie de afaceri conduse de femei ar urma să primească finanțări de până la 200.000 de lei fiecare. În 2024, atunci când s-a dat startul programului, interesul a fost destul de mare, cu peste 6.800 de cereri depuse, însă evaluarea s-a oprit din lipsă de fonduri. Acum, firmele trebuie să treacă de etapa contestațiilor și să își mențină eligibilitatea, inclusiv să nu aibă datorii la stat, până la semnarea contractelor.

Prima etapă se derulează între 27 și 30 aprilie, când vor fi transmise deciziile de respingere. Firmele care nu sunt acceptate pot depune contestații în termen de 5 zile.

Camelia Taină, directorul general al Direcției Antreprenoriat și Programe de Finanțare: Sumele sunt cheltuite exclusiv în investițiile care au fost aprobate prin intermediul planurilor de afaceri, investițiile constau atât în echipamente tehnologice, cât și într-un pachet digital sau un pachet de energie verde.

Programul finanțează o gamă largă de activități economice, însă exclude domenii precum agricultura primară, industria armamentului sau activitățile legate direct de export. În plus, firmele trebuie să creeze și să mențină cel puțin două locuri de muncă.