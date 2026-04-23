„O a doua șansă pentru Italia la Cupa Mondială? Nu este potrivit; trebuie să te califici pe teren”, a declarat Abodi joi, comentând informațiile potrivit cărora emisarul special al SUA, Paolo Zampolli, ar fi cerut FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la turneul din această vară din America de Nord.

Ambasada Iranului la Roma a reacționat pe platforma X, susținând că „fotbalul aparține oamenilor, nu politicienilor” și criticând SUA pentru tentativa de „a exclude Iranul de la Cupa Mondială”. Măsura „arată doar ‘falimentul moral’ al Statelor Unite, care se tem de prezența a unsprezece tineri iranieni pe teren”, a transmis misiunea. Totuși, echipa națională a Iranului l-a exclus pe atacantul Sardar Azmoun după ce acesta a criticat regimul de la Teheran.

Participarea Iranului la turneu a fost pusă sub semnul întrebării pe fondul războiului în curs dintre SUA și Israel în Orientul Mijlociu, însă președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ferm la mijlocul lunii aprilie că echipa iraniană „trebuie să participe” la competiție.

Italia, campioană mondială de patru ori, a pierdut luna trecută un meci de baraj la penalty-uri în fața Bosniei și Herțegovinei, iar ultima sa participare la Cupa Mondială a fost în 2014, în Brazilia. Situația a căpătat rapid o dimensiune politică, iar președintele federației italiene de fotbal, Gabriele Gravina, a fost nevoit să demisioneze.

În ciuda șocului ratării turneului pentru a treia oară consecutiv, oficialii italieni resping categoric ideea lui Zampolli de a permite accesul Italiei „pe ușa din dos”.

Președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio, a declarat că nu crede că înlocuirea Iranului este posibilă și a adăugat că s-ar simți „jignit” dacă Italia ar participa în astfel de condiții. „Trebuie să câștigi dreptul de a merge la Cupa Mondială”, a spus el.

Ministrul Economiei din Italia, Giancarlo Giorgetti, a fost și mai dur: „Astăzi am citit că emisarul lui Trump a cerut asta: mi se pare rușinos. Mi-ar fi rușine”, a declarat el jurnaliștilor.