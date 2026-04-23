Vizele de flotant depuse la școlile dorite erau câteva zeci pe aceleași case și s-au dovedit false. Este prima intervenție în forță a autorităților în problema vizelor de flotant care aglomerează școlile de centru. Ministerul Educației a declarat că pledează pentru o schimbare a legii, prin care copiii cu domiciliu permanent în circumscripție să fie primiți cu prioritate la școlile din zonă.

Între 800 și 3.000 de lei cer proprietarii imobilelor din vecinătatea școlilor bine cotate, pe rețelele de socializare, de la părinții elevilor mai mari. În schimbul banilor, părinții copiilor de vârstă școlară mută, în fals, copiii în casa unui străin, prin viza de flotant.

Asta pentru că, după vârsta copilului, primul criteriu de admitere în clasa zero este domiciliul - permanent sau cu reședință temporară. Urmează prezența certificatului de handicap, statutul de orfan sau prezența unui frate mai mare, în aceeași școală.

Verificări la zeci de adrese și vize false în masă

Corespondent Știrile ProTV: „Celei mai noi și dorite de părinți școli din comuna Chiajna îi lipsesc doar suficiente locuri ca să acopere toate cererile de înscriere la clasa pregătitoare. Pentru că și în acest an numărul dosarelor depuse a fost peste cifra de școlarizare, primăria a decis să verifice validitatea vizelor de flotant. Poliția locală a descins la peste 90 de adrese. Multe apăreau în sistemul informatic al școlii cu vize de flotant pentru peste 10 copii.”

La jumătate dintre adresele vizitate de polițiști, proprietarii au recunoscut că au luat în spațiu, în mod fals, mai mulți copii, pe care nici nu îi cunosc. Și care locuiesc, de fapt, cu părinții lor, în afara circumscripției școlilor. Cei aflați în această situație vor fi mutați la unitățile școlare unde sunt arondați.

Mircea Minea, primar: „Sunt oameni care vor să trișeze! 2-300 de vize într-un apartament sau într-o garsonieră. Vreau să vă transmit că nu este legal și nu e nici civilizat. Primii sunt cei cu proprietate și, la urmă, flotanții”.

Supraaglomerarea este efectul advers al migrației către școlile lăudate. Școala Hamburg din capitală a ajuns la 2.500 de elevi, învățând în trei schimburi. Lucrările de reabilitare și extindere durează de aproape 4 ani. În schimb, multe școli mici, de periferie sau de lângă orașele mari, au ajuns sub cifra de școlarizare și cu rezultate slabe la examene.

Alina Meclea, inspector școlar: „Fac naveta spre școlile din București. Din Giurgiu... Copiii sunt supuși unui drum de o oră, o oră și jumătate pentru a merge la școală dimineața. Cred că ar trebui să se schimbe legislația, să se stopeze nebunia asta cu vizele de flotant, care a luat amploare pentru că toți părinții vor să-și ducă copiii la școli vedetă.”

Dacă nu își acoperă locurile conform criteriilor generale, directorii pot pune criterii proprii, cum ar fi locul de muncă al unuia dintre părinți.