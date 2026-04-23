Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre preluarea portofoliului la Energie, interimar, că își propune ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze, pentru deparazitarea rețelelor, iar energia în România să fie mai ieftină. El a mai spus că, la Muncă, prioritatea este legea salarizării, la Ministerul Sănătății, investițiile în spitale și derularea programului PNRR, iar la Ministerul Justiției, preluat interimar de Cătălin Predoiu, sunt foarte importante avizările.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, care va prelua portofoliul Muncii, a mai gestionat acest portofoliu, iar unul dintre proiectele importante este cel legat de jalonul din PNRR și anume legea de salarizare.

”Prin urmare, o să am o întâlnire cu dânsul și cu domnul ministrul Manole, la finalizarea acestei declarații, în așa fel încât acest important jalon, care are o valoare de 700 de miliarde de euro, să poată fi promovat în perioada imediat următoare”, a spus șeful Executivului.

Premierul a spus despre ministrul Cseke Attila, care va prelua portofoliul Sănătății, că a mai gestionat acest portofoliu și are o experiență administrativă mare.

”Aici, principalele probleme sunt legate de investițiile în spitale, de derularea programului PNRR și, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă, în legea privind reforma în administrație, având în vedere că, în perioada imediat următoare, expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu propuneri”, a afirmat Bolojan.

Despre portofoliul preluat de vicepremierul Tánczos Barna, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, premierul Ilie Bolojan a spus că acesta a gestionat portofoliul Agriculturii, are o experiență mare și cunoaște și, din punct de vedere privat, acest domeniu.

”Și la Ministerul Agriculturii sunt acest tip de probleme care țin de zone cu provocări importante, de la pesta porcină, care este și responsabilitatea ANSVSA, dar și alte probleme care țin de proiectele de susținere a procesării, în așa fel încât să dezvoltăm acest domeniu”, a precizat el.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, va prelua Ministerul Justiției, a anunțat premierul. Bolojan a spus că Predoiu a gestionat acest portofoliu și are o experiență importantă.

”Pentru Cabinet, pentru proiectele pe care le avem, este foarte important ca Ministerul Justiției să funcționeze în bună regulă, sunt foarte importante avizările, în așa fel încât proiectele importante care vor trebui promovate, care sunt dificil, de multe ori, de argumentat, să fie avizate cu celeritate și în bune condiții și să evităm probleme care țin de natură de neconstituționalitate”, a spus el. Premierul a anunțat că va prelua interimat Ministerul Energiei.

”Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANRE, care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm și, în felul acesta, cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină”, a mai spus premierul.

El a subliniat că, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, va prelua interimatul vicepremierul Radu Miruță.

”Una dintre principalele provocări sunt absorbția fondurilor din PNRR, atât pe componenta de rutier, dar mai ales pe componenta de feroviar, unde lucrările sunt cu probleme, sunt întârziate, e nevoie de derularea lor accelerată, în așa fel încât să fie continuat ceea ce s-a făcut până acum. De asemenea, un aspect important care ține de portofoliul apărării este programul SAFE și, în zilele următoare, urmează să înceapă, practic, derularea acestui program, prin începerea lucrărilor la cele două capete de autostradă, Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni.

”Sunt convins că domnul vicepremier Miruță va face ca lucrurile să se desfășoare în condiții normale”, a mai spus șeful Executivului.

El a anunțat că, pe poziția pe care a deținut-o vicepremierul Marian Neacșu, responsabilitățile vor fi preluate de vicepremierul Oana Gheorghiu, în așa fel încât avizările, relaționările cu ministerele să continue și Guvernul României să-și desfășoare activitatea în condiții cât mai normale în această perioadă dificilă.

”Dânsa va gestiona complementar și toate companiile care, acum fiind la autorități diferite, ca autorități tutelare, nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie, așa cum am spus, de auditarea contractelor de mandat la aceste companii și de impunerea unor condiții care să genereze performanță”, a mai spus Ilie Bolojan.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan:

-Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste zece luni. Fiecare ministru, fiecare secretar de stat și fiecare coleg și-a adus contribuția la obținerea acestor rezultate.

-Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, am avut o întâlnire cu vicepremierii, iar în urma acesteia vom trimite propunerile către Președinte pentru a înlocui miniștrii demisionari.

-Propunerile urmăresc ca persoanele nominalizate să aibă experiență, astfel încât să poată prelua imediat activitatea, iar aceasta să se desfășoare fără întreruperi.

-Până luni, am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat, pentru ca, cel târziu luni, să preia toate problemele, luni să vedem care sunt problemele și prioritățile.

Dragoş Pîslaru va prelua Ministerul Muncii

Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei

Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor

Protofoliul vicepremierul Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

În câteva ore vom trimite atât demisiile, cât și propunerile de înlocuire la Președinție. Așteptăm ca, în zilele următoare, aceste decizii să fie publicate în Monitorul Oficial, astfel încât activitatea să poată fi preluată de către miniștrii propuși. Vă vom ține la curent cu activitatea guvernamentală în perioada următoare”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Declarația de presă a lui Ilie Bolojan vine după ce vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și-au depus mandatele.

Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice. Totodată, menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”, se arată într-un comunicat al Partidului Social Democrat.

Ilie Bolojan, ședință de guvern fără miniștrii PSD

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, după ședința Executivului, că prim-ministrul Ilie Bolojan a mulțumit pentru colaborare miniștrilor PSD, care nu au fost prezenți la reuniune, în special vicepremierului Marian Neacșu, și a cerut ca angajații din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții exclusiv pe competență și nu pe criterii politice.

„La finalul şedinţei de guvern, premierul Ilie Bolojan a ţinut să le mulţumească miniştrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, care nu au fost prezenţi la şedinţă, a subliniat faptul că aceasta a fost o muncă de echipă. Tot ceea ce s-a realizat în cele 10 luni, cu bune, cu, rele, a fost o muncă de echipă foarte importantă, la care fiecare şi-a adus contribuţia şi pentru care, sigur, fiecare are partea lui de responsabilitate”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa Executivului.

Ea a arătat că premierul a transmis mulţumiri speciale vicepremierui Marian Neacşu, pentru felul în care a înţeles să colaboreze cu premierul şi cu echipa guvernamentală, în general, în această perioadă.

„Procedura legală, pentru că numai de ea vă pot vorbi în acest moment, este că după ce aceste demisii vor fi depuse şi înregistrate la Cancelaria premierului, în momentul în care le vom vedea, împreună cu propunerile de interimari, vor fi trimise la Palatul Cotroceni, la Preşedinţia României, în vederea emiterii aprobării şi emiterii decretelor de revocare, respectiv numirea în funcţia de interimari, după care guvernul îşi continuă activitatea normală, este ceea ce a subliniat şi premierul la finalul şedinţei de guvern”, a declarat Ioana Dogioiu după ședința de guvern.

Procedura legală prevede ca, după ce demisiile sunt depuse și înregistrate la Cancelaria premierului, împreună cu propunerile de interimari acestea să fie transmise la Palatul Cotroceni, în vederea emiterii decretelor de revocare, respectiv, de numire în funcție.