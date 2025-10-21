Cum arată casa în copac de 400.000 de dolari, pe trei etaje, a unui miliardar american. „Este distractiv”. VIDEO

21-10-2025 | 20:56
casa în copac de 400.000 de dolari
Captură video Youtube / Forbes

Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă în copac cu trei etaje, construită într-un stejar de 30 de metri din grădina sa din Baton Rouge, SUA, potrivit Forbes.

 

Mihaela Ivăncică

„Este distractiv să ai lucruri care par magice”, a spus miliardarul Todd Graves.

Structura are un tobogan și o platformă de observație, așa cum întâlnim la orice casă americană în copac, însă iese în evidență prin cei 42 de metri pătrați de terasă exterioară și 37 de metri pătrați de spațiu interior, ce includ un living, un dormitor generos și o toaletă complet utilată.

Tavanul din lemn de pin a fost realizat din lemn provine dintr-o fostă fabrică de cusut, în timp ce barul generos și fereastra cu vitralii au fost salvate din New Orleans, după uraganul Katrina.

O punte suspendată de 21 de metri, inspirată de satele Ewok din „Star Wars”, face legătura între reședința din copac și o platformă de observație cu vedere spre campusul Universității de Stat din Louisiana.

casa în copac de 400.000 de dolari

Proiectul unui vis din copilărie, devenit realitate

Construcția nu a fost deloc ieftină. Inspirat de forturile pe care le construia în copilărie, Graves a apelat la celebrul Pete Nelson de la Nelson Treehouse and Supply. Proiectul – cel mai amplu din cariera acestuia până atunci – a fost prezentat în 2015 într-un episod din emisiunea „Treehouse Masters”. Costul de 400.000 de dolari, susține Graves, este echivalentul unei locuințe obișnuite în Statele Unite și a fost investit în căsuța construită între reședința sa principală și o casă de oaspeți de 465 mp.

Totuși, această sumă reprezintă mai puțin de 0,002% din averea estimată a lui Graves – 22 de miliarde de dolari. Practic, investiția nu a avut un impact real asupra finanțelor sale. În schimb, a oferit un avantaj strategic. La 53 de ani, Graves spune că folosește spațiul ca refugiu pentru reflecție și liniștire, elemente esențiale pentru rolul său de lider în companie.

Un loc de joacă pentru copii devenit punct de atracție pentru vedete

Ceea ce a început ca un spațiu pentru joaca celor doi fii ai săi și a copiilor din vecini s-a transformat rapid într-o destinație exclusivistă pentru artiști și celebrități. Graves, care interacționează frecvent cu vedete în promovarea brandului său, i-a avut ca invitați pe rapperul Nelly, fotbalistul american Ja'Marr Chase și fostul star NBA Shaquille O'Neal. Acesta din urmă a fost atât de impresionat, încât i-a cerut lui Nelson să-i construiască o căsuță tematică în stil „speakeasy” pe proprietatea sa din Georgia.

Graves a ajuns astăzi cel mai bogat restaurator din Statele Unite și printre cei mai bogați 50 de miliardari americani.

Sursa: Forbes

