Cine este George Soros, filantropul miliardar de stânga, pe care Donald Trump nu îl vede bine: ”El este în fruntea tuturor”

Investitorul miliardar George Soros, ale cărui donații ”de stânga” au provocat critici din partea dreptei din SUA de ani de zile, a fost mult timp descris ca „păpușarul și manipulatorul de extremă stânga”, așa cum s-a descris el însuși în mod sarcastic.

Majoritatea teoriilor conspiraționiste care îl implică pe Soros, acum în vârstă de 95 de ani, au vizat și fundația sa non-profit, Open Society Foundations, fondată cu zeci de ani în urmă și prezidată în prezent de fiul său, Alex Soros.

Printre acuzațiile aduse organizației conduse de Soros se numără și afirmațiile președintelui Donald Trump că aceasta finanțează protestatarii violenți.

Criticile virulente la adresa lui George Soros au reapărut recent în Biroul Oval, când Trump a declarat reporterilor că îl consideră pe Soros un „candidat probabil” pentru o anchetă.

„Dacă te uiți la Soros, el este în fruntea tuturor. El apare în toate articolele pe care le citesc, așa că bănuiesc că ar fi un candidat probabil.”, a spus Trump, potrivit CNN.

Comentariile lui Trump nu au venit din senin. În august, el a spus că George și Alex Soros ar trebui acuzați de extorcare.

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui acuzați de asta (încălcări ale Legii privind organizațiile corupte și influențate de extorcări), din cauza sprijinului acordat protestelor violente și mult mai mult, în toate Statele Unite ale Americii”, a postat Trump pe Truth Social.

Departamentul de Justiție al lui Trump a citat un raport al grupului conservator de supraveghere Capital Research Center, intitulat „Exclusiv: Open Society al lui Soros a donat 80 de milioane de dolari grupurilor pro-teroriste”.

„Fundațiile Open Society condamnă fără echivoc terorismul și nu finanțează terorismul. Activitățile noastre sunt pașnice și legale, iar beneficiarii noștri trebuie să respecte principiile drepturilor omului și să se conformeze legii”, afirmă organizația lui Soros într-o declarație publicată pe site-ul său web, calificând astfel de acuzații drept „atacuri motivate politic asupra societății civile”.

Getty

Donații de la Soros

Fundația este o organizație non-profit cu orientare predominant de stânga. Până în prezent, a cheltuit peste 24 de miliarde de dolari, din care 1,2 miliarde de dolari au fost cheltuiți în 2024.

O mare parte din finanțarea sa a fost destinată „accesului la educație și îngrijire medicală, justiției rasiale, reformei politicii în materie de droguri și extinderii drepturilor omului”, precum și abordării schimbărilor climatice și autoritarismului, potrivit site-ului său web.

Rețeaua fundației a activat în peste 100 de țări, potrivit site-ului web al lui Soros. Prima sa donație, potrivit site-ului, a fost acordarea de burse pentru sud-africani de culoare aflați sub apartheid în 1979, iar în anii 1980 a finanțat vizite academice în Occident pentru disidenții est-europeni care se opuneau comunismului.

Soros, care finanțează de mult timp Partidul Democrat, a donat 125 de milioane de dolari unui super PAC liberal în 2021, potrivit site-ului OpenSecrets, care urmărește finanțarea campaniilor electorale. Dar contribuțiile politice ale americanilor bogați nu sunt o noutate, iar republicanii au propriii lor megadonatori, precum Charles Koch, Miriam Adelson și Timothy Mellon.

„Deși sunt adesea descris ca reprezentant al extremei stângi – și cu siguranță nu sunt lipsit de prejudecăți politice – recunosc că cealaltă parte are pe jumătate dreptate când susține că guvernul este risipitor și ineficient și ar trebui să funcționeze mai bine”, a declarat Soros în 2011, în cadrul unui discurs ținut la Cato Institute, un think tank libertarian cofondat de Koch.

În 2020, Fundația Soros pentru Promovarea Societății Deschise a acordat 150.000 de dolari Institutului Cato, potrivit bazei de date consultabile a Fundațiilor pentru Societatea Deschisă.

Subvenția a fost acordată „pentru a ajuta la construirea unui consens național în vederea eliminării imunității calificate și a altor politici care subminează victimele abuzurilor poliției și responsabilitatea poliției”.

Getty

Ce spun aliații lui Trump despre Soros

În mai 2023, un utilizator X l-a apărat pe Soros, spunând că are intenții bune, care sunt criticate de cei care nu sunt de acord cu politica sa, după ce Elon Musk a postat că „Soros îmi amintește de Magneto”, personajul negativ din benzile desenate.

Musk i-a răspuns utilizatorului: „Tu presupui că are intenții bune. Nu este așa. El vrea să erodeze însăși structura civilizației. Soros urăște umanitatea”.

Musk, care a făcut campanie pentru Trump în 2024, nu este singurul critic al lui Soros.

„Nimeni altcineva nu a subminat democrația noastră mai mult decât George Soros”, a postat pe X, pe 19 martie 2023, deputata Marjorie Taylor Greene din Georgia. „De ce i se permite (lui) să-și păstreze cetățenia?”

Soros este adesea denigrat ca „globalist” care manipulează în secret finanțele internaționale, ceea ce mulți interpretează ca antisemitism. Un episod din „Tucker Carlson Originals” difuzat pe Fox News în 2022 a fost intitulat „Ungaria vs. Soros: Lupta pentru civilizație”.

„Spre deosebire de amenințările din partea sovieticilor și a Imperiului Otoman, amenințarea reprezentată de George Soros și organizațiile sale non-profit este mult mai subtilă și mai greu de detectat”, spune Carlson în episod.

Soros a făcut avere pe Wall Street

Soros, un maghiar născut în 1930, s-a mutat la Londra după ce a supraviețuit ocupației naziste a țării sale natale. Ulterior, a absolvit London School of Economics în 1952, iar în 1956 s-a mutat în Statele Unite pentru a începe o carieră de mare succes în domeniul finanțelor.

În 1970, a lansat fondul său speculativ, Soros Fund Management, care a contribuit la cea mai mare parte a averii sale.

În 1973, s-a asociat cu Jim Rogers pentru a lansa Quantum Fund, un fond speculativ de mare succes care a profitat de devalorizările monetare.

În 1992, Soros a atras atenția sporită pentru „Miercurea Neagră”, când a obținut profituri estimate la 1 miliard de dolari din pariuri împotriva lirei sterline.

Într-un interviu acordat în 1994 lui Charlie Rose de la PBS, Soros a declarat că avea aproximativ 100 de milioane de dolari când a devenit filantropq în 1979.

Soros are o avere netă de 7,5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

În 2017, el a contribuit cu suma colosală de 18 miliarde de dolari la Open Society Foundations. Astfel, suma totală donată de el din 1984 a ajuns la 32 de miliarde de dolari, potrivit site-ului web al organizației non-profit.

„Ocup o poziție excepțională. Succesul meu pe piețele financiare mi-a oferit un grad de independență mai mare decât majoritatea celorlalți oameni. Acest lucru mă obligă să iau poziție în chestiuni controversate atunci când alții nu pot, iar adoptarea unor astfel de poziții a fost în sine o sursă de satisfacție”, a declarat Soros într-un eseu publicat în 2011 în The New York Review of Books.

